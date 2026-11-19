Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал тренера сборной Украины Андреа Мальдеру за выступление команды в Лиге наций. Бывгий наставник "сине-желтых" выступил против назначения итальянца, выразив уверенность в том, что тот ничего не добьется.

Видео дня

Об этом Сабо заявил в интервью порталу sport-express.ua. По его словам, результаты сборной в Лига наций, где украинцы завершили групповой этап на третьем месте, пропустив вперед Северную Ирландию и Венгрию, служат однозначной оценкой деятельности Мальдеры.

"За Лигу наций Мальдере можно поставить двойку! Какую же оценку еще? Не понимаю: а у нас что, нет тренера лучше него? Своего тренера, а не итальянца. Да есть же. Ничего путного этот Мальдера не сделает. Говорю наперед: не будет с этим Мальдерой никаких больших свершений. Есть же у нас Маркевич. Почему ему сборную не доверили? Не знаю… Хотя, возможно, он и не захотел принять команду, потому что видит ее нынешний уровень и прекрасно понимает, что с таким подбором футболистов трудно на что-то претендовать", – сказал Сабо.

РЕКЛАМА

Отметим, что бівший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский негативно высказался о сборной Украины из-за ее игры в Лиге наций.

Как сообщал OBOZ.UA. президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил с заявлением после выступления национальной команды в Лиге наций.

Главные истории дня