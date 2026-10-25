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Неймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
1,6 т.
Неймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео
Знаменитый бразилец был вынужден покинуть поле

Знаменитый нападающий "Сантоса" Неймар был удален с поля в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против "Баии". После решения арбитра 34-летний футболист устроил перепалку с соперником и лишь с помощью партнеров по команде избежал дальнейшего конфликта.

Неймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Неймара еле сдержали другие футболисты. Источник: Кадр из видео

Встреча состоялась в ночь на 25 октября и завершилась со счетом 1:1. "Баия" вышла вперед на 39-й минуте благодаря голу Лукаса Юбы, а "Сантос" отыгрался в компенсированное время второго тайма.

За что удалили Неймара

Конфликт между Неймаром и полузащитником "Баии" Родриго Нестором начался еще в первом тайме. На 31-й минуте после фола со стороны соперника форвард бросил мяч в лежавшего на газоне футболиста. Затем Неймар попытался помочь Нестору подняться, однако тот отреагировал агрессивно. После возникшей стычки арбитр показал нападающему "Сантоса" желтую карточку.

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Неймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Неймара удалили в матче

Перед уходом в раздевалку Нестор продолжил конфликт и заявил, что Неймар "подвел как человек".

Перепалка возобновилась после возвращения команд на поле перед началом второго тайма. Неймар подошел к полузащитнику "Баии" и прикрыл рот рукой во время разговора. Нестор обратил на этот жест внимание судьи, после чего арбитр Савио Перейра Сампайо обратился к системе видеопомощи арбитрам (VAR).

После просмотра эпизода судья показал Неймару прямую красную карточку. Нападающий бурно отреагировал на решение и попытался продолжить выяснение отношений с Нестором. Партнерам по команде пришлось удерживать футболиста.

Какое правило применил арбитр

Удаление связано с правилом, направленным на борьбу с расистскими оскорблениями и другими высказываниями, которые игроки пытаются скрыть от судей и камер. В предоставленных материалах его называют "правилом Винисиуса".

Поводом для появления этой нормы стал скандал с участием нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора и футболиста "Бенфики" Джанлуки Престианни. Во время конфликта Престианни прикрывал рот рукой, из-за чего содержание его слов нельзя было установить по движению губ. 

Что Неймар написал после матча

После игры нападающий извинился перед болельщиками в социальных сетях и признал, что допустил ошибку. 

"Я облажался, дал возможность одному идиоту привлечь к себе внимание", – сказал Неймар. Он также заявил, что правило предназначено для борьбы с расизмом, а не для использования в собственных интересах во время матча.

Неймар получил нелепую красную карточку и слетел с катушек. Видео

Неймар спорил с арбитрами

Футболист добавил, что словесные перепалки являются частью футбола, но действия Нестора назвал подлостью. По словам Неймара, он сможет спокойно спать после произошедшего, в отличие от своего оппонента.

Какие матчи пропустит Неймар

Удаление может привести к пропуску двух следующих встреч "Сантоса" в чемпионате Бразилии. По информации из предоставленных материалов, желтая карточка, полученная в первом тайме, стала для Неймара третьей в сезоне и влечет за собой автоматическую дисквалификацию на один матч. Прямая красная карточка добавляет еще одну игру наказания.

Таким образом, нападающий должен пропустить матчи против "Палмейраса" 28 октября и "Ред Булл Брагантино" 2 ноября. Его возвращение на поле ожидается 18 ноября в игре с "Коритибой".

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