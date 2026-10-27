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"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
513
"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ
Ковтун выиграл медаль ЧМ за Хорватию

спо

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун выразил восторг по поводу завоевания очередной медали для команды Хорватии. Уроженец Черкасс, который отказался от нашей страны и сменил спортивное гражданство, признался, что получил много поздравлений от бывших соотечественников после "серебра" на мировом первенстве-2026.

Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Jutarnij List. 23-летний вице-чемпион Олимпиады в Париже-2024, который стал вторым на ЧМ в Роттердаме в упражнениях на брусьях, подчеркнул, что в Украине высоко оценил его успех, несмотря на то, что он его добился под флагом чужой страны.

''Неважно, что не за Украину'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ

Илья Ковтун перешел под флаг Хорватии. Источник: instagram.com/crogymnastics/

"Тренер сказала мне, что было много публикаций – медаль высоко оценили, – и многие люди из Украины писали, чтобы поздравить меня. Конечно, родители и друзья тоже болели за меня. Неважно, что это было не за Украину – в конце концов, это спорт. Люди в Украине желают мне удачи, а те, кто понимает всю ситуацию, – тем более", – сказал Ковтун.

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Накануне Илья прокомментировал провал в многоборье на чемпионате в Нидерландах,  где он сенсационно занял 11-е место. Также экс-украинец отметился позорным поступком с россиянином.

''Неважно, что не за Украину'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ

Ковтун стал вторым на брусьях на ОИ-2024.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024.

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

''Неважно, что не за Украину'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ

Ирина Горбачева и Илья Ковтун на Олимпиаде-2024. Источник: Facebook Ирины Горбачевой

''Неважно, что не за Украину'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/crogymnastics/

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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