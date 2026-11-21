Украинский боксер Арсений Резниченко (16-0, 10 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, досрочно завершив поединок против представителя Чехии Филипа Горола (6-6-2, 3 КО). 22-летний уроженец Корсунь-Шевченковского отправил соперника в нокаут точным ударом левой, защитив титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом среднем весе.

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Бой состоялся во Львове и стал главным событием вечера бокса "Единые на ринге", организованного промоутерской компанией K.O. Promotions.

Резниченко владел инициативой в поединке и в одном из раундов сумел найти момент для решающей атаки. Украинец нанес акцентированный удар левой рукой, после которого Горол как подкошенный упал на канвас.

Судья моментально остановил встречу, присудив победу хозяину ринга техническим нокаутом.

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До встречи с чешским боксером в активе Арсения было 15 побед, девять из которых он одержал досрочно. Горол подходил к поединку с показателями 6 побед, 5 поражений и 2 ничьих.

Свой предыдущий бой Резниченко провел в июне этого года, одолев соотечественника Адама Куприянова (6-4, 3 КО).

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