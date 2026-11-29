Немецкий боксер Агит Кабайел (28-0, 20 КО) защитил титул временного чемпиона мира WBC в супертяжелом весе, победив представителя Албании Нельсона Хису (25-1, 23 КО). Главный поединок вечера бокса в Дюссельдорфе завершился во втором раунде после того, как претендент получил травму руки и его угол решил досрочно прекратить встречу.

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С первых минут Кабайел захватил инициативу и пошел вперед.42-летний Хиса отвечал многочисленными клинчами, пытаясь остановить атаки немца. Рефери несколько раз предупреждал албанца и даже пригрозил штрафными санкциями за подобную манеру ведения боя.

Во втором раунде Хиса сумел провести несколько точных попаданий, однако вскоре стало заметно, что он не может полноценно работать одной рукой. Продолжить встречу с повреждением албанец не смог, после чего из его угла выбросили белое полотенце.

По статистике Compubox, до остановки встречи соперники успели нанести примерно одинаковое количество точных ударов. Кабайел попал 23 раза, Хиса оказался точен в 20 случаях. При этом албанец заметно превзошел чемпиона по количеству точных джебов: 13 против трех. По силовым ударам преимущество было на стороне немца: 20 против семи.

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Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня Кабайел (27-0, 19 КО) официально стал полноценным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) отказался от своего титула. До этого 33-летний боксер владел временным поясом организации.

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