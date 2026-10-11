Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
НБУ выводит из обращения гривниНБУ выводит из обращения гривни: какие купюры подлежат отмене и изъятиюРоссия атаковала Днепр: повреждены многоэтажка и склады с продуктами, среди пострадавших – ребенокРоссия атаковала Днепр: повреждены многоэтажка и склады с продуктами, среди пострадавших – ребенокБорис Джонсон в Украине"Омерзительно": Джонсон напомнил Трампу, почему подскочила цена на нефть"Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовОсталось несколько дней: "Киевстар" принудительно повышает тарифы для своих абонентовУкраинцам не хватает квартирСвободное жилье в дефиците, украинцам не хватает квартир: где арендовать практически нереальноПотери РФ в УкраинеСилы обороны отминусовали за сутки почти 2 тыс. оккупантов и сожгли десятки артсистем армии РФ: данные ГенштабаКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зимуОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зиму

Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 771
Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео
Поединок прошел всю дистанцию в 12 раундов

Американец Флойд Скофилд (20-0, 13 КО) по очках победил канадца Лукаса Бахди (20-1, 15 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легком весе. Поединок на Wintrust Arena в Чикаго завершился скандалом: рефери дважды не стал засчитывать падения Скофилда как нокдауны, а один из судей отдал американцу победу с разгромным счетом 119:108.

Скофилд начал бой с преимуществом в скорости и передвижении. Американец действовал комбинациями, регулярно ускорялся и менял стойки, тогда как Бахди пытался преследовать соперника и рассчитывал на свою ударную мощь.

В третьем раунде канадец оказался в тяжелом положении. Он дважды пропустил серьезные удары и побывал на полу.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 5,5 т.
Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео
icon 5,5 т.
Футболист в чемпионате Германии забил быстрейший гол в истории. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 489
БК "Запорожье" разгромно победил "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET
icon 489
БК "Запорожье" разгромно победил "Киев-Баскет" в Суперлиге GGBET
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 570
У "Шахтера" – новая домашняя арена. Что нужно знать о "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и чем это может быть полезно Украине
icon 570
У "Шахтера" – новая домашняя арена. Что нужно знать о "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и чем это может быть полезно Украине

Однако эпизод за секунду до гонга вызвал вопросы: рефери не стал отсчитывать нокдаун, несмотря на падение Скофилда. В четвертом раунде Бахди сумел поймать американца на встречном движении. Скофилд продолжал много перемещаться по рингу, но периодически допускал ошибки в защите. При этом его попытки сблизиться с соперником и навязать борьбу в клинче не всегда приносили результат.

Шестой раунд получился одним из самых напряженных в поединке. Оба боксера пропускали удары и несколько раз оказывались на грани падения. Скофилд снова оказался на настиле ринга, однако рефери не зафиксировал нокдаун. Позже американец еще раз коснулся коленом канваса, но и этот эпизод не привел к отсчету.

Бахди продолжал идти вперед, однако ему не удавалось эффективно отрезать сопернику пути отхода. Канадец часто атаковал размашистыми правыми оверхендами, которые Скофилду было проще предугадывать. По ходу боя Бахди уступал по очкам и нуждался в результативных действиях в заключительных раундах.

В 11-м раунде канадец все же отправил американца на настил, но это оказалось мало для перелома поединка с таким судейством.

После 12 раундов победу Скофилд победил со счетом: 119-108, 115-111 и 116-110

Похожие темы
США
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться