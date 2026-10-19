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Блог

Александр Липенко
Александр Липенко

спортивный обозреватель

Спорт Oboz / Мнения
Time to read1 мин
icon 2,9 т.
Блог |

Неожиданный вариант для "спасения" киевского "Динамо" после отставки Костюка

Неожиданный вариант для "спасения" киевского "Динамо" после отставки Костюка
"Динамо" осталось без главного тренера. Источник: ФК "Динамо" Киев

Поражение киевского "Динамо" от житомирского "Полесья" со счетом 1:3 стало поводом для серьезных кадровых изменений в столичном клубе. Игорь Костюк покинул пост главного тренера, а исполнять его обязанности поручено польскому специалисту Мацею Кендзереку. Однако станет ли эта перестановка достаточной для того, чтобы команда наконец выбралась из сложившейся непростой ситуации?

На мой взгляд, руководству "Динамо" стоит рассмотреть еще один вариант – создание тренерского совета, который взял бы на себя руководство первой командой до завершения первой части сезона. Во главе такого коллектива мог бы стать опытный Леонид Буряк – человек, который хорошо знает клуб изнутри, понимает его традиции и, что не менее важно, небезразличен к тому, что сегодня происходит с командой.

Конечно, футбол давно изменился, и нынешние реалии требуют современных подходов к тренировочному процессу, тактике и управлению коллективом. Но опыт, авторитет и умение объединять людей никогда не теряют своей ценности. Тренерский совет с участием авторитетных специалистов-единомышленников, знающих специфику "Динамо", мог бы помочь стабилизировать ситуацию, вернуть футболистам уверенность в собственных силах и определить четкое направление работы на ближайшие месяцы.

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До декабря еще есть время, в течение которого необходимо не только исправлять турнирное положение, но и разобраться в причинах неудачных результатов. Возможно, именно коллективная ответственность, подкрепленная авторитетом Леонида Буряка, стала бы тем временным решением, которое позволило бы команде пройти этот непростой отрезок сезона без дополнительных потрясений.

"Динамо" — клуб с великой историей, высокими амбициями и требовательными болельщиками. Сегодня ему нужны не громкие обещания, а конкретные шаги, способные изменить ситуацию к лучшему. Поэтому вариант с тренерским советом во главе с Леонидом Буряком, на мой взгляд, заслуживает внимания руководства клуба.

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