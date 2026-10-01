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"Пусть сидит на скамейке": Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Пусть сидит на скамейке": Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко
Леоненко высказался о Ярмоленко

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал Андрея Ярмоленко за его желание любой ценой побить рекорды результативность в чемпионате и сборной Украины. Экс-форвард "бело-синих" и национальной команды отметил, что ветерану столичного клуба следовало завершить карьеру.

Такое категоричное мнение Леоненко выразил в интервью порталу sport-express.ua. По словам трижды лучшего футболиста чемпионата Украины середины 90-х, Ярмоленко стоит проявлять уважение к себе и спорту, где запоминается уровень игроков, а не их рекорды.

''Пусть сидит на скамейке'': Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Источник: УАФ

''Пусть сидит на скамейке'': Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко

Віктор Леоненко.

Источник: скріншот відео з YouTube-каналу SportArena

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"Если бы Андрей уважал себя, то забыл бы об этих рекордах и уже ушел бы работать спортивным директором в "Динамо" вместо Буряка. Но это его дело. Пусть сидит на скамейке запасных. Этот вопрос не ко мне, а к Андрею. Я бы сразу ушел из сборной, если бы не попадал в состав. Видимо, хочет побить рекорд. Ну и ладно. Я же говорю о том, как поступил бы сам. Это его личное дело. Только чтобы не получилось так, что он просидит слишком долго. У нас уже были случаи, когда хотели побить рекорды, но не получалось", – сказал Леоненко.

''Пусть сидит на скамейке'': Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко

Андреа Мальдера.

Источник: УАФ

''Пусть сидит на скамейке'': Леоненко резко высказался в адрес Ярмоленко

Андрій Ярмоленко в "Динамо".

Источник: ФК "Динамо" Київ

Отметим, что Ярмоленко осталось забить один мяч, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, а также три гола ему нужно, чтобы опередить Андрея Шевченко в списке лучших снайперов национальной команды.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера объяснял, почему решил вернуть Андрея Ярмоленко в национальную команду.

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