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"Опасный шаг". Усик получил предупреждение

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read2 мин
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"Опасный шаг". Усик получил предупреждение
Украинский боксер сильно рискует возвращением в крузервейт

Александра Усика(25-0, 16 КО) предупредили об опасности возвращения в первый тяжелый вес. Комментатор и британский боксер Спенсер Оливер (32-0, 25 КО) считает, что после нескольких лет выступлений в супертяжелой категории украинцу будет непросто сбросить набранную мышечную массу, а это может сказаться на его ударной устойчивости в возможном бою с Дэвидом Бенавидесом.

Украинец уже становился абсолютным чемпионом мира в этой категории, а теперь может попытаться повторить это достижение после покорения супертяжелого дивизиона.

Оливер уверен, что такой переход связан с серьезными рисками. В качестве примера он вспомнил бывшего чемпиона мира Роя Джонса-младшего, который после перехода в супертяжелый вес и последующего возвращения в более легкую категорию уже не показывал прежнего уровня бокса.

"Это опасный шаг на данном этапе его карьеры, поскольку он уже превратился в полноценного супертяжеловеса. Чтобы снова опуститься в весе, ему придется избавиться от части мышечной массы. А когда ты теряешь мышечную массу, снижается и ударная устойчивость", – заявил эксперт в эфире Youtube-канала talkSPORT Boxing.

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Он также обратил внимание на возраст украинца. По его словам, Усику уже почти 40 лет, и возвращение к прежним физическим параметрам может стать для него дополнительной проблемой.

Еще одним поводом для сомнений стало последнее выступление украинца против Рико Верховена. Эксперт отметил, что Усик выглядел медленнее обычного, пропускал удары и не всегда успевал за действиями соперника.

"Он немного замедлился. Если посмотреть на его последний бой с Рико Верховеном, он действовал не в своем темпе и пропускал удары. Против Бенавидеса он не может позволить себе такое", – сказал Оливер.

''Опасный шаг''. Усик получил предупреждение

Оливер Спенсер

Дэвид Бенавидес рассматривается как один из возможных соперников Усика в случае возвращения в первый тяжелый вес. Американец недавно победил Хильберто Рамиреса, который также выступает в этой категории.

При этом эксперты признали, что Усик мог бы считаться фаворитом такого противостояния. Однако Спенсер Оливер обсуждения заявил, что лично отдал бы предпочтение Бенавидесу. В числе причин он назвал возраст украинца, его выступление против Верховена и высокий уровень американского боксера. 

''Опасный шаг''. Усик получил предупреждение

Эксперты сделали прогноз на бой Усик - Бенавидес

Как сообщал OBOZ.UA, недавно легендарный Майк Тайсон выразил восторг в связи с планами   Усика вернуться в тяжелый вес и подраться с Давидом Бенавидесом. Железный Майк отметил, что поединок выглядит очень интригующим, а преимущество в нем отдал своему соотечественнику.

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