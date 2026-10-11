Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Борис Джонсон в Украине"Омерзительно": Джонсон напомнил Трампу, почему подскочила цена на нефтьОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зимуОстался только путь эскалации: Нарожный озвучил прогноз на зимуИллюстрация. Финансовый гороскопДля трех знаков зодиака наступит эра исцеления и процветания: они будут купаться в изобилииКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеЧума в России: в ВОЗ выпустили официальное заявлениеИлон Маск наехал на Зеленского, поддерживая Трампа и РФИлон Маск наехал на Зеленского, поддерживая Трампа и РФОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоОккупанты запустили по Украине 160 БПЛА, силы ПВО сбили 117 целей: последствия в областях. ФотоГде нельзя сажать малину: ягод вообще не будетГде нельзя сажать малину: ягод вообще не будетУмерла заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая более 50 лет своей жизни посвятила театруУмерла заслуженная артистка Украины Наталья Перчевская, которая более 50 лет своей жизни посвятила театруВойска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшиеВойска РФ атаковали Киевскую область: повреждены десятки объектов, есть пострадавшие

Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 984
Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео
Коко Гафф подала на пустую половину корта во время полуфинала турнира в Риме

Вторая ракетка США Коко Гофф (№4 WTA) подала на пустую половину корта во время полуфинала турнира в Риме, не заметив, что ее соперница Циньвэнь Чжэн отошла к скамейке за другой ракеткой. Несмотря на то, что сам матч был сыгран в мае 2025 года, 11 октября 2026-го видео  эпизода вновь завирусилось в сети и набрало более 500 тысяч просмотров за сутки. В комментариях пользователи отмечали, что никогда ранее не видели ничего подобного.

Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Момент стал вирусным в сети. Источник: x.com/Tiempodetenis1

Момент произошел в решающем третьем сете матча, когда Гофф готовилась подавать при счете 30:0 в своем гейме. Китаянке потребовалась замена ракетки после того, как у нее порвались струны, поэтому китаянка направилась к скамейке.

Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Циньвэнь Чжэн

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 2,0 т.
Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео
icon 2,0 т.
Непобедимый американский боксер поднялся с нокдауна и со скандалом выиграл чемпионский пояс. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
icon 1,2 т.
Винисиус в матче "Реала" слетел с катушек. Его выгнали с поля, а гол отменили. Видео
icon 1,2 т.
Винисиус в матче "Реала" слетел с катушек. Его выгнали с поля, а гол отменили. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
icon 825
У "Шахтера" – новая домашняя арена. Что нужно знать о "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и чем это может быть полезно Украине
icon 825
У "Шахтера" – новая домашняя арена. Что нужно знать о "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и чем это может быть полезно Украине

Американка настолько сосредоточилась на подготовке к подаче, что не заметила отсутствия соперницы на противоположной стороне корта. Гофф выполнила подачу, направив мяч в пустое пространство.

Невиданный момент в теннисе от 4-й ракетки мира собрал полмиллиона просмотров за сутки. Видео

Гофф не заметила отсутствие соперницы. Источник: Кадр из видео

Когда Гофф поняла, что произошло, она смутилась и закрыла лицо рукой. Чжэн, вернувшись с ракетками, с недоумением посмотрела на соперницу. Необычная ситуация рассмешила обеих теннисисток, зрителей на трибунах и судью на вышке.

Сам матч продолжался около трех часов и завершился победой Гофф со счетом 7:6, 4:6, 7:6.  Однако завоевать главный трофей ей не удалось: в финале американка была разгромлена местной тенниситкой Жасмин Паолини со счетом 6-4, 6-2 всего за 1 час и 29 минут

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться