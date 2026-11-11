Форвард сборной России Александр Овечкин лицемерно отреагировал на протесты членов Конгресса украинцев Канады (UCC), которые потребовали не пускать представителей РФ на территорию страны. Хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" сделал вид, что для него не имеет значения позиция наших соотечественников.

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Об этом Овечкин заявил в комментарии журналистам после поединка против "Оттава Сенаторс", пишет портал СВС. Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также отверг обвинения в том, что он участвует в пропаганде диктаторского режима Владимира Путина.

"Я только что услышал об этих протестах и не знаю, что сказать. Много протестов проходят по всему миру. Болельщики хотят видеть лучших игроков. Никто меня не использует, как инструмент пропаганды", – сказал Овечкин.

Отметим, что в сентябре хоккеист принял участие в съемках предвыборного ролика путинской партии "Единая Россия". Овечкин не побрезговал находиться в кадре вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главной российской пропагандистской Маргаритой Симоньян, а также непосредственными участниками преступной войны против Украины.

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Как сообщал OBOZ.UA, легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек назвал Александра Овечкина лицом российской пропаганды и пособником убийц в НХЛ.