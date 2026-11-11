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"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
4,1 т.
"Не знаю, что сказать": украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео
Украинцы выступают против Овечкина

Форвард сборной России Александр Овечкин лицемерно отреагировал на протесты членов Конгресса украинцев Канады (UCC), которые потребовали не пускать представителей РФ на территорию страны. Хоккеист клуба "Вашингтон Кэпиталз" сделал вид, что для него не имеет значения позиция наших соотечественников.

Об этом Овечкин заявил в комментарии журналистам после поединка против "Оттава Сенаторс", пишет портал СВС. Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также отверг обвинения в том, что он участвует в пропаганде диктаторского режима Владимира Путина.

''Не знаю, что сказать'': украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео

Путин и Овечкин. Источник: Kremlin.ru

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"Я только что услышал об этих протестах и не знаю, что сказать. Много протестов проходят по всему миру. Болельщики хотят видеть лучших игроков. Никто меня не использует, как инструмент пропаганды", – сказал Овечкин.

Отметим, что в сентябре хоккеист принял участие в съемках предвыборного ролика путинской партии "Единая Россия". Овечкин не побрезговал находиться в кадре вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главной российской пропагандистской Маргаритой Симоньян, а также непосредственными участниками преступной войны против Украины.

''Не знаю, что сказать'': украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео

Александр Овечкин во время матча

''Не знаю, что сказать'': украинцы провели протест против путиниста Овечкина, который сделал вид, что ничего не заметил. Видео

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