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Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
741
Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины
Наш соотечественник продолжает восстанавливаться от травмы

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик не сможет вернуться на поле до ноябрьской международной паузы. Об этом сообщил главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, рассказавший о сроках восстановления нескольких травмированных футболистов команды.

По словам итальянского специалиста, Мудрик и Савио пропустят ближайшие матчи лондонского клуба и смогут рассчитывать на возвращение только после перерыва на игры национальных сборных.

"До международной паузы, возможно, мы увидим Тосина и Бергвалля. Возможно, они не начнут матч с "Лидсом" в стартовом составе, но, надеюсь, будут доступны. Мудрик и Савио вернутся после международной паузы", – приводит слова Де Дзерби официальный сайт "Тоттенхэма".

Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Роберто Де Дзерби

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Таким образом, украинский футболист не сыграет против "Лидса" 8 ноября. Ранее ожидалось, что Мудрик сможет вернуться на поле 31 октября в матче с "Кристал Пэлас", однако этот прогноз не оправдался.

Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Михаил Мудрик

Мудрик не выступает с сентября из-за повреждения голеностопного сустава и восстановление украинца затягивается.

Для сборной Украины эта новость означает серьезную кадровую потерю. Национальной команде предстоят заключительные матчи Лиги наций: 14 ноября против Грузии и 17 ноября против Северной Ирландии. С большой вероятностью Мудрик вернется только после международной паузы и не сможет принять участие в этих встречах.

Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Михаил Мудрик

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей.

Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Михаил Мудрик

Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси".

В последний день трансферного окна Михаил на правах сезонной аренды присоединился к "Тоттенгему".

Не сможет вернуться. Мудрику вынесли неутешительный вердикт по сборной Украины

Мудрик сыграл за Тоттенхэм

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