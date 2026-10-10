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"Не сможет". Де Дзерби вынес вердикт Мудрику

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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"Не сможет". Де Дзерби вынес вердикт Мудрику
Главный тренер "Тоттенхэма" не рассчитывает на украинца в ближайших матчах

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби подтвердил, что Михаил Мудрик пропустит ближайший матч английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед". Украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа и останется вне игры дольше, чем защитник Педро Порро.

"Педро и [Михаил] Мудрик оба недоступны. Педро, думаю, пропустит еще не так много матчей, а Мудрику потребуется больше времени", заявил итальянский специалист на пресс-конференции перед встречей с манкунианцами, сообщает The Standard.

''Не сможет''. Де Дзерби вынес вердикт Мудрику

Де Дзерби на тренировке Тоттенхэма. Источник: ФК Тоттенхэм

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По информации издания, возвращение вингера ожидается не раньше конца октября. Таким образом, он не поможет команде в ближайшей встрече на "Олд Траффорд". 

''Не сможет''. Де Дзерби вынес вердикт Мудрику

Михаил Мудрик

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Де Дзерби назвал глупой и нелепой травму украинского новичка команды, из-за которой тот пропустит минимум четыре недели. Наш соотечественник получил повреждение после первого же официального матча за новый клуб после 20-месячной дисквалификации.

''Не сможет''. Де Дзерби вынес вердикт Мудрику

Мудрик в составе "Тоттенхэма" (третий слева в верхнем ряду). Источник: ФК Тоттенхэм

Напомним, Мудрик перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды до конца нынешнего сезона из "Челси" и уже успел сыграть несколько минут за новую команду.

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