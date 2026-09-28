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"Не собираюсь мириться": россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 5,5 т.
"Не собираюсь мириться": россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри
Гассиева разозлил бой Фьюри и Джошуа

Российский супертяж Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) выразил возмущение решением Всемирной боксерской ассоциации (WBA) выставить ее пояс суперчемпиона на кон боя Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (30-4, 27 КО). По словам представителя страны-агрессорки, который является обладателем полноценного титула организации, с ним никто не обсуждал изменение его статуса из-за противостояния британцев.

Об этом Гассиев написал на своей странице в социальной сети Instagram. Уроженец Владикавказа отметил, что из-за решения WBA победитель боя Джошуа – Фьюри будет считаться более статусным чемпионом, а это якобы противоречит правилам и регламентам.

''Не собираюсь мириться'': россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри

Мурат Гассієв

Источник: Instagram Мурата Гассієва

''Не собираюсь мириться'': россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри

Джошуа та Ф'юрі проведуть бій 11 грудня

Источник: Matchroom Boxing

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"О том, что WBA решила разыграть статус "суперчемпиона" в бою Фьюри и Джошуа, я узнал из новостей – точно так же, как и все. Ни ко мне, ни к моей команде никто не обращался и ничего не спрашивал, хотя по праву свой титул я защищал в ринге, а не в пресс-релизах. Я готов выйти против любого – будь то Фьюри, Джошуа или кто-то еще. Хоть завтра, хоть через месяц, в любое удобное время. За мной дело никогда не станет. Но я не собираюсь мириться с тем, что судьбу чемпионского пояса решают кабинетными интригами на бумаге, а не в бою. Моя команда уже потребовала от WBA официальных объяснений. Сдавать свои позиции я не намерен", – прокомментировал Гассиев.

''Не собираюсь мириться'': россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри

Ентоні Джошуа

''Не собираюсь мириться'': россиянин Гассиев выступил против боя Джошуа – Фьюри

Тайсон Ф'юрі

Отметим, что россиянин стал чемпионом WBA после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) освободил титул WBA Super. Гассиев даже успел провести защиту своего титула.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и экс-владелец титулов в дивизионе Тайсон Фьюри официально достигли соглашения о проведении боя. Противостояние, которое называют боем за звание короля Великобритании, состоится 11 декабря.

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