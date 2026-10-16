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Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
icon 2,6 т.
Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда
Забарный может покинуть ПСЖ

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" решил окончательно избавиться от футболиста сборной Украины Ильи Забарного. Наш соотечественник не оправдал ожиданий главного тренера команды Луиса Энрике, который уже занялся поиском замены киевлянину.

Об этом информирует портал footparisien.com. По его данным, ПСЖ рассмотри трансфер Забарного уже в январе во время зимнего трансферного окна. При этом к украинцу сохраняют интерес многие сильнейшие европейские клуба, в особенности, в Англии, где Илья проявил себе во время выступлений за "Борнмут".

Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Илья Забарный

Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Футболисты ПСЖ перед матчем.

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Отмечается, что клубы Премьер-лиги готовы выложить за центрального защитника от 50 до 60 миллионов евро, на что наверняка согласится французский клуб. Такая сумма позволит существенно закрыть затраты парижан, заплативших за Забарного 67 млн в европейской валюте летом миувшего года.

Интерес к 24-летнему футболисту сохраняют "Ливерпуль", который тренирует екс-наставник "Борнмута" Андони Ираола, лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Луис Энрике

Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Забарный (крайний слева) в составе сборной Украины.

Напомним, Илья сыграл за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В минувшем сезоне украинец был вторым в команде по игровому времени в чемпионате Франции, а в нынешнем он всего трижды выходил на поле в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Виталий Миколенко получает почти три миллиона евро в английском "Эвертоне".

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