Не оправдал ожиданий: футболиста сборной Украины выгоняют из европейского гранда

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" решил окончательно избавиться от футболиста сборной Украины Ильи Забарного. Наш соотечественник не оправдал ожиданий главного тренера команды Луиса Энрике, который уже занялся поиском замены киевлянину.

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Об этом информирует портал footparisien.com. По его данным, ПСЖ рассмотри трансфер Забарного уже в январе во время зимнего трансферного окна. При этом к украинцу сохраняют интерес многие сильнейшие европейские клуба, в особенности, в Англии, где Илья проявил себе во время выступлений за "Борнмут".

Отмечается, что клубы Премьер-лиги готовы выложить за центрального защитника от 50 до 60 миллионов евро, на что наверняка согласится французский клуб. Такая сумма позволит существенно закрыть затраты парижан, заплативших за Забарного 67 млн в европейской валюте летом миувшего года.

Интерес к 24-летнему футболисту сохраняют "Ливерпуль", который тренирует екс-наставник "Борнмута" Андони Ираола, лондонский "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, Илья сыграл за ПСЖ 40 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В минувшем сезоне украинец был вторым в команде по игровому времени в чемпионате Франции, а в нынешнем он всего трижды выходил на поле в национальном первенстве и Лиге чемпионов.

Как сообщал OBOZ.UA, футболист сборной Украины Виталий Миколенко получает почти три миллиона евро в английском "Эвертоне".

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