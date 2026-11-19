Бывший главный тренер "Волыни" Виталий Кварцяный раскритиковал Игоря Краснопира за выступление в матче сборной Украины против Грузии. По мнению 73-летнего специалиста, нападающий "Полесья" пока не соответствует уровню национальной команды и не обладает необходимыми качествами для игры на международной арене.

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Кварцяный назвал Краснопира самым слабым футболистом украинской команды в этой встрече. Тренер не согласился с тем, что форварду достаточно одного удачного матча на клубном уровне, чтобы заслужить место в сборной.

"Я не говорю, что Краснопир плохой футболист для нашего чемпионата. Здесь он может забивать, играть, приносить пользу. Но на уровне сборной, на международном уровне это совсем другие требования", – заявил специалист в интервью "Украинскому футболу".

Отдельные претензии у Кварцяного возникли к действиям нападающего в борьбе за мяч. По его словам, вместо грамотного отбора и правильного выбора позиции Краснопир часто хватал соперников за футболки, толкался и нарушал правила.

Тренер также обратил внимание на отсутствие активности форварда в атаке. Он задался вопросом, почему футболист редко открывался, не играл на опережение и практически не угрожал воротам соперника.

"Где открывания? Где игра на опережение? Где удары по воротам? Я больше запомнил его отмашки, толчки, борьбу руками и падения. А это что за футбол для нападающего сборной Украины?" – сказал Кварцяный.

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Специалист добавил, что сомневается в перспективах Краснопира на европейском и мировом уровне. При этом он отметил, что футболисту необходимо улучшить координацию движений, научиться правильно вступать в единоборства и чисто отбирать мяч.

Вместе с тем Кварцяный не считает, что нападающий совсем лишен футбольных качеств. В частности, он вспомнил передачу Краснопира на Даниила Сикана в матче против Северной Ирландии, после которой тот не реализовал голевой момент.

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По мнению тренера, этого недостаточно для нападающего национальной команды. Форвард должен самостоятельно обострять игру, выигрывать единоборства, наносить удары и завершать атаки.

"На мой взгляд, Краснопир пока не соответствует требованиям национальной сборной", – подытожил Кварцяный. При этом он подчеркнул, что готов изменить свое мнение, если футболист исправит недостатки в игре.