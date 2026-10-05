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Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 1,1 т.
Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место
Усик готовится завершить карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) намерен завершить карьеру поединком против украинской звезды дивизиона Александра Усика (26-0, 15 КО), которому хотели организовать бой с Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО). Британец уже говорил об этом с нашим соотечественником и тот принял вызов.

Об этом сам Фьюри рассказал в интервью YouTube-каналу iFL TV. По его словам, противостояние с украинцем планируется провести на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, однако сначала он подерется с другим представителем Великобритании Энтони Джошуа (30-4, 27 КО).

Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место

Александр Усик

"Я хочу врезать ему по заднице. Как я уже говорил, я хочу трилогию с кроликом. И я говорил об этом с Алексом, и он готов к этому в начале первого квартала следующего года. Так что да – это станет вишенкой на торте долгой и роскошной карьеры. Сначала Энтони Джошуа в Кардиффе, а потом Александр Усик на Madison Square Garden", – сказал Фьюри.

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Напомним, что Усик дважды победил Фьюри – в мае-2024 раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114), а уже в декабре на карточках всех трех судей (116-112, 116-112, 116-112).

Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место

Фьюри и Усик в первом бою

Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место

Тайсон Фьюри

После второго поражения от украинца Тайсон объявил о завершении карьеры. Однако уже в апреле 2026-го он вернулся, победив соперника из России. После этого он прошел польского ветерана Мариуша Ваха (39-14, 20 КО).

Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место

Усик победил Фьюри в реванше

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик не собирается возвращаться на профессиональный ринг до конца 2026 года.

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