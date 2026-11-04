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Не тот "Шахтер" вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против "Спортинга" в ЛЧ. Обзор матча

Артём РоссинскийАртём Россинский
Time to read5 мин
411
Не тот "Шахтер" вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против "Спортинга" в ЛЧ. Обзор матча
Матч, который ощущается как упущенная победа

В четвертом туре группы Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" минимально уступил португальскому "Спортингу" – 0:1. Наша команда показала интересный матч, но все ключевые игроки просто исчезли там, где могли быть стопроцентные голы. Чего не хватило горнякам и почему на самом деле счет должен был стать 3:0? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Осторожный поиск нестандартных решений

"Шахтер" начал тайм с обычного агрессивного темпа. Уже к 4-му матчу Лиги чемпионов вырисовалась стратегия, согласно которой подопечные Турана должны искать любую возможность, независимо от уровня соперника. Первый удар в створ нанес Энрике, довольно быстро по сравнению с предыдущими играми. В начале "Спортинг" был вынужден защищаться впятером прямо перед штрафной, забыв о флангах. Поэтому португальцы полагались на случайные моменты. Именно такую возможность они получили на 9-й минуте: серия рикошетов, бесцельная подача и Араухо, который лишь чудом попал в защитника с нескольких метров. Команды обменялись опасными моментами и прибавили в скорости.

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Не тот ''Шахтер'' вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против ''Спортинга'' в ЛЧ. Обзор матча

Ризнык с самого начала игры находился под сильным прессингом со стороны Араухо. Источник: UEFA

"Спортинг" вполне оправдывал свое место среди лидеров общей таблицы Лиги чемпионов. Во вторник игра строилась через Филиссимо, который в защите буквально успевал повсюду и закрывал бразильцев на завершающей стадии. А атакам помогали подключения уже упомянутого Араухо, этот защитник играл довольно угрожающе. Лишь уверенная игра корпусом могла лишить соперника мяча – это требовалось, в частности, от Бондаря; хорошо, что он правильно сделал выводы из своей ошибки в начале игры. Судья позволял играть жестче, что все больше провоцировало фолы с обеих сторон.

Полчаса игра просто не останавливалась, футболисты искали, кто из соперников устанет первым и где откроется окно возможностей. "Спортинг" без мяча садился очень низко, позиционно у всех были свои задачи, и Матвиенко не давали отправить кого-то вперед. В трех предыдущих матчах работали забросы вперед на фланговых игроков – на этот раз этот трюк уже знали и не позволяли его выполнить.

Лучший момент первого тайма у "Шахтера" был безрассудно упущен! Винисиус роскошным пасом рассек всю плотную оборону "Спортинга" и вывел Алиссона почти один на один. В условиях ограниченного пространства и близости голкипера он нашел единственно верное решение – прокинуть мяч дальше и ждать одноклубников, чтобы сделать подачу с острого угла. Но в такой успех вся команда просто не поверила и не побежала на поддержку. Удалось заработать только угловой, а после такого открывания мы не получили даже хайлайта, запомнилась только красивая передача.

Не тот ''Шахтер'' вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против ''Спортинга'' в ЛЧ. Обзор матча

Горняки снова теряют драгоценные очки. Источник: UEFA

Несмотря на то, что за 45 минут у каждой команды был лишь один опасный момент, тайм нельзя было назвать скучным. Скорее осторожным, потому что с обеих сторон надежно работала защита, а командная игра не складывалась. Было много единоборств, за которые рефери не показал ни одной карточки, – это открыло тренерам простор для сложных настроек в раздевалке. Хотя, если честно, "Шахтер" должен был завершать первую половину как минимум с двумя голами, если бы бразильцы реализовали хотя бы половину своих голевых моментов.

Второй тайм. Время, когда нужна была команда

"Спортинг" после перерыва начал действовать в тактике донецкого клуба. Благодаря усилиям Суареса почти сразу возник опасный момент – Думбия лишь считаных сантиметров не хватило, чтобы замкнуть прострел с фланга. Этот момент должен был разбудить горняков, которым до этого не удавалось играть сплоченно. В ответ Мендоса прорвался по флангу и выполнил передачу в штрафную, чего не удавалось сделать предыдущие 50 минут. Мяч нашел Элиаса, и тот с разворота попытался пробить вратаря соперника. Его сейв еще больше укрепил уверенность лиссабонцев.

Не тот ''Шахтер'' вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против ''Спортинга'' в ЛЧ. Обзор матча

Момент игры. Источник: UEFA

Португальцы на протяжении всей игры прессинговали Ризныка, а после перерыва прессинга стало еще больше. Защитники, если застревали без продвижения на своей половине, пытались разыгрывать именно через него – наш голкипер сделал в 4 раза больше касаний мяча, чем его коллега на поле! Но под этим прессингом у вратаря было не так много времени на раздумья, ведь Суарес или Йоаннидис постоянно бросались на него в отбор. Нужно понимать, что Ризнык иногда делал это намеренно, чтобы растянуть низкую позицию "Спортинга" в центре поля. Да и сами защитники в отдельных случаях отдавали назад очень опасные передачи – тогда Ризнык выносил мяч уже как пожарный.

Путь к лидерству "Спортинг" нашел именно благодаря командной игре – это чувство у них проснулось раньше и ярче. Лиссабонцы во время очередного затяжного момента за 5 секунд провели классную атаку в одно касание. После 4 передач мощным ударом с нескольких метров ее завершал Думбия. Горняки просто наблюдали с первых рядов – внезапно счет стал 0:1. Хорошо, что после этого мы увидели злость "Шахтера", ведь одних только красивых финтов после часа игры уже было мало. Плохо, что это не помогло.

Не тот ''Шахтер'' вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против ''Спортинга'' в ЛЧ. Обзор матча

Момент игры. Источник: UEFA

Не тот ''Шахтер'' вышел на поле: чего не хватило украинцам в игре против ''Спортинга'' в ЛЧ. Обзор матча

Момент игры. Источник: UEFA

Турану не удалось выполнить главную задачу в раздевалке – вернуть коллективу веру в себя. В его распоряжении много ярких индивидуальностей, которым, к сожалению, перекрыли весь кислород; не сработали даже замены. Во многом это заслуга нового тренера "Спортинга", который настроил футболистов на гол, а после этого отлично укрепил их оборону. Соперник перешел к настолько плотной и компактной игре, что не осталось места ни для разрезающих передач Назарины, ни для прорывов вингеров. Главной оставалась дуэль на правом фланге – Алиссона против Араухо, и никто из них не победил. Когда бразилец прорывался мимо защитника, перед воротами появлялся второй оборонец. На другом фланге тоже ничего не получалось, потому что Мендосу лишили пространства, а без этого слева стало совсем грустно. Да, наши футболисты несколько раз создавали опасные моменты, когда в игру вступал вратарь соперника, но по ударам они скорее выиграли бы матч по американскому футболу – настолько высоко все летело с нескольких метров.

0:1 – "Шахтер" обидно уступает "Спортингу". Обе команды провели отличный матч и вместе не создали ничего выдающегося, что позволило бы игре запомниться. В памяти остались битва на протяжении 90 минут, а еще – два промаха бразильцев с очень выгодных позиций, когда они отправили мяч куда угодно, только не в цель. У горняков остается 4 очка, и второй игровой день Лиги чемпионов может очень болезненно сказаться на положении клуба в общей таблице.

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