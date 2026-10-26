''Не понимаю, что произошло'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныКак выбрать "экофлоу"Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоитПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоНацбанк планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайнеНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне"Нарисовался четкий вектор": в сети спрогнозировали следующие цели Сил обороны Украины на территории РФ"Нарисовался четкий вектор": в сети спрогнозировали следующие цели Сил обороны Украины на территории РФ

"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
405
"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ
Ковтун впервые выступил за Хорватию на ЧМ

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который отказался от гражданства страны и перешел под флаг Хорватии, провально выступил многоборье чемпионата мира-2026. Обладатель "серебра" в упражнениях на брусьях Олимпиады-2024 не оправдал ожиданий на первенстве планеты в Роттердаме, заняв лишь 11-е место.

Ковтун намеревался взять третью медаль ЧМ в многоборье после бронзовой награды на турнире-2021 и второго места на чемпионате-2023. В интервью порталу Vecernij List 23-летний уроженец Черкасс не смог объяснить причину своей неудачи в Нидерландах.

''Не понимаю, что произошло'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Илья Ковтун. Источник: instagram.com/crogymnastics/

"К сожалению, мне не удалось сделать то, что я хотел. Я и сам толком не понимаю, что именно произошло. Мы все проанализируем вместе с тренерами, разберемся, где допустили ошибки и что можно улучшить. Надеюсь, в следующем году мы станем еще сильнее и лучше. На коне, кольцах и в опорном прыжке я должен был выступить качественнее. У меня было два падения, да и опорный прыжок получился неидеальным. Просто был не мой день", – сказал Ковтун.

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
5,4 т.
Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео
5,4 т.
Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео
Артём РоссинскийАртём Россинский
420
Исключение из АПЛ и забвение? Что там со 114 штрафами у "Манчестер Сити" и почему дело близко к остановке
420
Исключение из АПЛ и забвение? Что там со 114 штрафами у "Манчестер Сити" и почему дело близко к остановке
Александр ЧекановАлександр Чеканов
492
На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча "Реала" с "Барселоной"
492
На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча "Реала" с "Барселоной"
''Не понимаю, что произошло'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Результаты личного многоборья у мужчин на ЧМ-2026. Источник: Gym Art

''Не понимаю, что произошло'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Гимнаст Илья Ковтун с флагом Украины. Источник: instagram.com/_kovtun_gym_

В августе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Арена в Загребе устроила овации экс-украинцу после его победы на первенстве. До этого Ковтун рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

''Не понимаю, что произошло'': звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ

Ирина Горбачева и Илья Ковтун на Олимпиаде-2024. Источник: Facebook Ирины Горбачевой

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.

Похожие темы
Спортивная гимнастикаИлья КовтунИлья Ковтун
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!