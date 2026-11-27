Пятикратный олимпийский чемпион Тедди Ринер раскритиковал власти Франции за отправку военных в Украину, которая продолжает противостоять российской агрессии. Самый титулованный спортсмен в истории дзюдо, который намерен баллотироваться в президенты страны, также выступил за немедленное заключение соглашение с путинской РФ.

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Об этом Ринер заявил во время визита на встречу мэров городов Франции. Видеофрагмент и полную расшифровку диалога 37-летнего дзюдоиста с репортерами на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, привел независимый журналист Поль Лярутюрю. При этом он выделил слова легенды спорта "это не наша война".

"Нехорошо пахнет то, что сейчас готовится в отношении России. Дело пахнет нехорошо. В Украину отправляют войска, а мы об этом даже не знаем. Нехорошо это все. Я не понимаю, зачем отправлять войска в Украину, ведь это не наша война. Украина что, в Европейском Союзе? Если бы завтра я стал президентом Республики, я хотел бы быть тем человеком, который объединяет, улыбается и пожимает руки, чтобы положить конец этой войне", – сказал Ринер.

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Отметим, что дзюдоисту уже ответил кандидат в президенты Франции от социал-демократов Рафаэль Глюксманн, который раскритиковал Ринера.

Как писал OBOZ.UA, ультраправая политик Марин Ле Пен, которая считается фавориткой будущих выборов во Франции, категорически против вступления Украины в Европейский Союз.

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