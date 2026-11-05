''Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись'': легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял постановление о немедленном восстановлении России. Олимпийский чемпион Нагано-98 раскритиковал руководство ассоциации за то, что она ссылается на вопросы безопасности, а не указывает причиной отстранения РФ ее преступную войну против Украины.

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Об этом Гашек заявил в интервью изданию iSport. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что в IIHF не могут найти в себе смелости четко заявить о своей позиции в отношении военной агрессии России против Украины, которая и была истинным мотивом отстранения сборных РФ от турниров.

"Я открыто критикую IIHF уже больше четырех лет. Я даже лично говорил вице-президенту Петру Бржизе, чтобы они перестали врать людям и делать из них идиотов! Нельзя же объяснять отсутствие российских команд какими-то расплывчатыми "рисками для безопасности". Самое худшее в такой нечестной отговорке – то, что она совершенно не работает. Так оно и вышло. Никто в это не поверил – ни на секунду. Россияне лишь посмеялись. В итоге даже суд отверг этот бред. Им следовало с самого начала говорить правду, а не выдумывать всякие небылицы", – сказал Гашек.

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Напомним, после вердикта CAS Международная федерация хоккея (IIHF) выразила несогласие с ним, а ряд стран уже объявили бойкот РФ. Известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир.

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