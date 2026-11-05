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"Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись": легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись": легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации
Гашек поддерживает Украину

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек обвинил Международную федерацию хоккея (IIHF) в том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял постановление о немедленном восстановлении России. Олимпийский чемпион Нагано-98 раскритиковал руководство ассоциации за то, что она ссылается на вопросы безопасности, а не указывает причиной отстранения РФ ее преступную войну против Украины.

Об этом Гашек заявил в интервью изданию iSport. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что в IIHF не могут найти в себе смелости четко заявить о своей позиции в отношении военной агрессии России против Украины, которая и была истинным мотивом отстранения сборных РФ от турниров.

''Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись'': легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Сборная России по хоккею. Источник: РИА "Новости"

''Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись'': легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Международную федерацию IIHF обязали вернуть РФ. Источник: iihf.com

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"Я открыто критикую IIHF уже больше четырех лет. Я даже лично говорил вице-президенту Петру Бржизе, чтобы они перестали врать людям и делать из них идиотов! Нельзя же объяснять отсутствие российских команд какими-то расплывчатыми "рисками для безопасности". Самое худшее в такой нечестной отговорке – то, что она совершенно не работает. Так оно и вышло. Никто в это не поверил – ни на секунду. Россияне лишь посмеялись. В итоге даже суд отверг этот бред. Им следовало с самого начала говорить правду, а не выдумывать всякие небылицы", – сказал Гашек.

''Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись'': легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Доминик Гашек. Источник: X/Twitter Доминика Гашека

Напомним, после вердикта CAS Международная федерация хоккея (IIHF) выразила несогласие с ним, а ряд стран уже объявили бойкот РФ. Известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир.

''Не делайте из людей идиотов! Россияне лишь посмеялись'': легенда спорта вскипел из-за трусости международной федерации

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Канады Марк Кирни отверг возможность участия россиян на молодежном чемпионате мира, который пройдет в его стране.

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