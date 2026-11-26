Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник не считает проблемой отказ фигуристки Камилы Валиевой выступить на чемпионате РФ. Спортсменка из Каназни, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга и лишилась допуска на международные турниры, оказалась неготовой к первенству и снялась с него.

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В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Лакерник выразил уверенность в том, что Валиева в ее нынешнем состоянии не была бы конкурентноспособной. Кроме того, представитель страны-агрессорки отметил, что фигуристка не проходила отбора на чемпионат.

"Сейчас это не такая большая потеря, поскольку Камила уже довольно давно полноценно не тренировалась по разным причинам. Поэтому она в любом случае не готова к выступлению на чемпионате России. Не стоит делать из этого проблему. Вопросы здоровья – серьезная вещь, а выходить на чемпионат страны без должной подготовки было бы неправильным решением. Даже если бы ее допустили до соревнований.Кроме того, Валиева не прошла систему отбора и не участвовала в турнирах", – сказал Лакерник.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров. Позже Валиева не стала подавать апелляцию в CAS на решение об отстранении. Кроме того, в РФ заявили, что спортсменка пропустит всю серию Гран-при сезона 2026/27.

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В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.