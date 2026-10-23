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"Повлиять не можем": российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Повлиять не можем": российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон
Фурсова рассказала о тренировках в Белгороде

Российская фигуристка Анастасия Фурсова, которая проживает в Белгороде, нелепо пожаловалась на трудности тренировок в прифронтовом городе. 17-летняя спортсменка отметила, что занятия проходят в условиях воздушных тревог, которые часто длятся по несколько десятков минут.

Об этом Фурсова рассказала в интервью порталу Sport24, не упомянув о причинах своих проблем. Фигуристка добавила, что часто испытывает страх, а также повторила традиционные нарративы жителей страны-агрессорки о том, что они никак не могут повлиять на ситуацию.

''Повлиять не можем'': российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон

Российские спортсмены на Z-концерте. Источник: "Коммерсантъ"

''Повлиять не можем'': российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон

Укрытие в Белгороде. Источник: РИА "Новости"

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"Мы живем так уже четыре года, привыкли, хотя привыкнуть невозможно, но… как есть. Когда звучат сирены о ракетной или беспилотной опасности, мы уходим в раздевалки, укрытие, где нет окон. Часто вместо тренировки просто сидишь в укрытии. Но мы – позитивные люди, не отчаиваемся, на ситуацию ведь повлиять не можем. У нас беспилотная опасность точно каждый день. И утром, и днем, и вечером бывает – случится в один момент и все… Страшно всегда, когда сирена звучит. Переживаешь, потому что ты не знаешь, что может произойти. Бывает, что и рядом прилетало", – сказала Фурсова.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко нарвался на критику после того, как посмеялся над российскими депутатами.

''Повлиять не можем'': российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон

Анастасия Фурсова. Источник: Sport24

''Повлиять не можем'': российская фигуристка пожаловалась, что вместо тренировок сидит в укрытии, где нет окон

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

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