Российская фигуристка Анастасия Фурсова, которая проживает в Белгороде, нелепо пожаловалась на трудности тренировок в прифронтовом городе. 17-летняя спортсменка отметила, что занятия проходят в условиях воздушных тревог, которые часто длятся по несколько десятков минут.

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Об этом Фурсова рассказала в интервью порталу Sport24, не упомянув о причинах своих проблем. Фигуристка добавила, что часто испытывает страх, а также повторила традиционные нарративы жителей страны-агрессорки о том, что они никак не могут повлиять на ситуацию.

"Мы живем так уже четыре года, привыкли, хотя привыкнуть невозможно, но… как есть. Когда звучат сирены о ракетной или беспилотной опасности, мы уходим в раздевалки, укрытие, где нет окон. Часто вместо тренировки просто сидишь в укрытии. Но мы – позитивные люди, не отчаиваемся, на ситуацию ведь повлиять не можем. У нас беспилотная опасность точно каждый день. И утром, и днем, и вечером бывает – случится в один момент и все… Страшно всегда, когда сирена звучит. Переживаешь, потому что ты не знаешь, что может произойти. Бывает, что и рядом прилетало", – сказала Фурсова.

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