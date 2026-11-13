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"Не имеет значения": две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
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"Не имеет значения": две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой
Россиян не пустят в Норвегию и Финляндию

Власти Финляндии и Норвегии приняли жесткие решения в отношении россияких спортсменов, отказав им во вїезде для участия в международных турнирах. Союзники Украины в войне против захватчиков и оккупантов отметили, что атлеты из РФ являются инструментом кремлевской пропаганды и ее агрессивной политики.

С 16 ноября в Финлянии будут учитывать специальную резолюцию, согласно которой въезд в страну российских граждан представляет "угрозу для международных связей", пишет DW

''Не имеет значения'': две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Российские спортсмены на Z-митинге в Лужниках. Источник: "КоммерсантЪ"

"Пока агрессивная война России продолжается, российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну стал бы угрозой для международных связей Финляндии. То же относится и к другим видам краткосрочной работы по визе, которая не имеет важного значения для национальных интересов Финляндии", – заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

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''Не имеет значения'': две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Элина Валтонен. Источник: сайт правительства Финляндии

В свою очередь правительство Норвегии также объявило о скором введении ограничений для спортсменов из страны-агресорки. "Послабления со стороны международных объединений позволяют профессиональным спортсменам и их сопровождающим ездить в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Правительство хочет предотвратить въезд профессиональных спортсменов и их сопровождающих из этих стран, пока продолжается война в Украине", – говорится в документе.

''Не имеет значения'': две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

''Не имеет значения'': две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

Отметим, что в визах может быть отказано и россиянам, которые хотят въехать в страны по Шенгенской визе, выданной иным государством Шенгенской зоны.

Решение норвежцев и финнов означает, что спортсмены из России пропустят этапы Кубков мира по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону, первенство планеты по фигурному катанию.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада отказалась впускать в страну российских хоккеистов для участия в молодежном чемпионате мира.

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