''Не имеет значения'': две европейские страны объявили решение по российским спортсменам, назвав их угрозой

Власти Финляндии и Норвегии приняли жесткие решения в отношении россияких спортсменов, отказав им во вїезде для участия в международных турнирах. Союзники Украины в войне против захватчиков и оккупантов отметили, что атлеты из РФ являются инструментом кремлевской пропаганды и ее агрессивной политики.

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С 16 ноября в Финлянии будут учитывать специальную резолюцию, согласно которой въезд в страну российских граждан представляет "угрозу для международных связей", пишет DW.

"Пока агрессивная война России продолжается, российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну стал бы угрозой для международных связей Финляндии. То же относится и к другим видам краткосрочной работы по визе, которая не имеет важного значения для национальных интересов Финляндии", – заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

В свою очередь правительство Норвегии также объявило о скором введении ограничений для спортсменов из страны-агресорки. "Послабления со стороны международных объединений позволяют профессиональным спортсменам и их сопровождающим ездить в Норвегию для участия в спортивных соревнованиях. Правительство хочет предотвратить въезд профессиональных спортсменов и их сопровождающих из этих стран, пока продолжается война в Украине", – говорится в документе.

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Отметим, что в визах может быть отказано и россиянам, которые хотят въехать в страны по Шенгенской визе, выданной иным государством Шенгенской зоны.

Главные истории дня

Решение норвежцев и финнов означает, что спортсмены из России пропустят этапы Кубков мира по прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону, первенство планеты по фигурному катанию.

Как сообщал OBOZ.UA, Канада отказалась впускать в страну российских хоккеистов для участия в молодежном чемпионате мира.