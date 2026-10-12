Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал от украинцев не мешать допуску атлетов из РФ к международным соревнованиям. По совместительству министр спорта возмутился, что наша страна выступает против возвращения агрессоров на турниры.

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Об этом Дегтярев заявил информационному агентству Agence France-Presse, пишет сайт пропагандистского ТАСС. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в характерной для россиян манере пренебрежительно отозвался об Украине, отметив, что ее не должны касаться отношения РФ и Международного олимпийского комитета (МОК).

"Решение МОК не должно касаться Украины, поскольку она не является стороной в каком-либо споре, связанном с этим делом. Отношения между МОК и Россией – это дело МОК и России. МОК, большинство международных федераций и организаторы турниров соблюдают Олимпийскую хартию и стремятся сосредоточиться на спорте, а не втягиваться в политические дебаты и полемику", – сказал Дегтярев, который совмещением постов нарушает принципы олимпизма.

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Ранее Национальный олимпийский комитет Украины начал судебное разбирательство против МОК в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), требуя отменить временное восстановление членства РФ.

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Отметим, что МОК принял соответствующее решение после того, как ОКР якобы отказался вести свою деятельности на оккупированных территориях Украины. Сразу после этого руководство ОКР публично заявило о продолжении рассмотрения захваченных регионов как части российского спортивного пространства.