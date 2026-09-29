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"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 2,6 т.
"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика
Туйнов высказался о бое Усика и Верховена

Чемпион мира по кикбоксингу, а также боксер и боец на кулаках Владислав Туйнов нелепо высмеял Рико Верховена (1-1, 1 КО) за его поединок против Александра Усика (25-0, 16 КО). Россиянин назвал действия в ринге нидерландского соперника украинца постыдными и несуразными.

Об этом Туйнов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Представитель страны-агрессорки при этом добавил, что именно это позволило Верховену создать немало проблему Усику, хотя именно украинский суперчемпион контролировал ситуацию в ринге и диктовал свои условия.

''Хотел не видеть этого'': российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Усик вийшов у образі гладіатора

''Хотел не видеть этого'': российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Ріко Верховен

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"Мне было стыдно за боксерские навыки Рико Верховена. Хотел закрыть глаза и не видеть этого. Но он вообще большой молодец, что смог выйти и дать такой конкурентный поединок Александру Усику. Мне кажется, чем-то нестандартным, где-то неудобным – и видно, что он из другого вида спорта – он создал много неудобств Александру. Александр диктовал ему условия: где он должен находиться в ринге, когда его подталкивали канаты, он создавал возможности, чтобы выйти, закрутить в центр, ввести контроль, удерживать на передней руке. Диктовка боя шла полностью под Усика", – сказал Туйнов.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в бою, который состоялся в мае нынешнего году. После поединка украинец отказался от всех чемпионских поясов.

''Хотел не видеть этого'': российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Владислав Туйнов

Источник: Instagram Владислава Туйнова

''Хотел не видеть этого'': российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Усик переміг нокаутом

Как сообщал OBOZ.UA, недавно российский супертяжеловес Артем Сусленков нелепо бросил вызов Александру Усику со словами "без политики, без лозунгов и без лишних разговоров". Сам наш соотечественник на заявление россиянина никак не отреагировал. Украинский чемпион продолжает подготовку к своему прощальному бою в США, который предварительно планируется провести в 2027 году. В числе вероятных соперников называется бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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