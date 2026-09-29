''Хотел не видеть этого'': российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика

Чемпион мира по кикбоксингу, а также боксер и боец на кулаках Владислав Туйнов нелепо высмеял Рико Верховена (1-1, 1 КО) за его поединок против Александра Усика (25-0, 16 КО). Россиянин назвал действия в ринге нидерландского соперника украинца постыдными и несуразными.

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Об этом Туйнов заявил в интервью порталу MMA.Metaratings.ru. Представитель страны-агрессорки при этом добавил, что именно это позволило Верховену создать немало проблему Усику, хотя именно украинский суперчемпион контролировал ситуацию в ринге и диктовал свои условия.

"Мне было стыдно за боксерские навыки Рико Верховена. Хотел закрыть глаза и не видеть этого. Но он вообще большой молодец, что смог выйти и дать такой конкурентный поединок Александру Усику. Мне кажется, чем-то нестандартным, где-то неудобным – и видно, что он из другого вида спорта – он создал много неудобств Александру. Александр диктовал ему условия: где он должен находиться в ринге, когда его подталкивали канаты, он создавал возможности, чтобы выйти, закрутить в центр, ввести контроль, удерживать на передней руке. Диктовка боя шла полностью под Усика", – сказал Туйнов.

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Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде в бою, который состоялся в мае нынешнего году. После поединка украинец отказался от всех чемпионских поясов.

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Как сообщал OBOZ.UA, недавно российский супертяжеловес Артем Сусленков нелепо бросил вызов Александру Усику со словами "без политики, без лозунгов и без лишних разговоров". Сам наш соотечественник на заявление россиянина никак не отреагировал. Украинский чемпион продолжает подготовку к своему прощальному бою в США, который предварительно планируется провести в 2027 году. В числе вероятных соперников называется бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер.

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