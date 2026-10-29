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"Не хочу их здесь видеть": мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
273
"Не хочу их здесь видеть": мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS
Ранум выступил против РФ

Мер норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил категорически против участия российских лыжников на этапе Кубка мира, который состоится в городе с 5 по 7 декабря. Чиновник отметил, что будет добиваться отказа властей страны пускать представителей РФ на соревнования.

Об этом Ранум рассказал в интервью изданию Adresseavisen. Он отметил, что с момента вторжения российской оккупационной армии в Украину изменился лишь уровень эскалации, который в последние месяцы существенно усилила сторона агрессоров, нанося удары по гражданским объектам.

''Не хочу их здесь видеть'': мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS

Российские лыжники могут остаться без ЧМ

"Я не хочу видеть здесь россиян. Россия ежедневно причиняет украинцам абсолютно нечеловечные страдания, и именно поэтому я не хочу, чтобы они приезжали в Тронхейм. Я искренне надеюсь, что правительство пересмотрит правила и тщательно оценит, не пришло ли время ужесточить ограничения. Именно правительство, а не местные власти, обладает полномочиями принимать такие решения", – сказал Ранум.

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Он также добавил, что считает неоправданной позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза лыжного спорта и сноуборда (FIS) смягчить санкции в отношении россиян.

''Не хочу их здесь видеть'': мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS

Кент Арум. Источник: NTB

''Не хочу их здесь видеть'': мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

"Разумеется, необходимо исполнять решения, если они соответствуют действующим законам и правилам. Но то, что МОК и FIS идут на уступки, чтобы создать условия для участия россиян, я считаю совершенно недопустимым. Я не могу сказать: "Нет, вам сюда нельзя". Но я вполне могу открыто заявить о своей позиции, и я не считаю, что это нормально", – резюмировал мэр Тронхейма.

''Не хочу их здесь видеть'': мэр Тронхейма устроил бунт против России и обратился к правительству Норвегии из-за решения FIS

Анне Линдбе. Источник: NTB

Ранее с аналогичным призывом выступила мэр Осло Анне Линдбе, которая обратилась к правительству Норвегии с требованием не допускать российских спортсменов к участию в этапах Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Норвежской лыжной федерации Роджер Финьорд подтвердил, что организация выступает против участия российских спортсменов. 

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Лыжные гонки
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