Футболист сборной Украины Михаил Мудрик резко ответил пользователям, критикующим его интервью журналисту Дмитрию Гордону. В комментарии под публикацией украинского фитнес-тренера Александра Крыся в социальной сети Threads вингер назвал недовольных одним оскорбительным словом.

Видео дня

Крысь выступил в защиту футболиста и обратился к тем, кто оставлял негативные отзывы о его разговоре с Гордоном. Тренер напомнил, что Мудрик уже вошел в историю украинского футбола, а также отметил, что игрок сейчас переживает непростой период.

"Почему вы такие злые?? Человек УЖЕ вошел в историю украинского футбола! Чувак – машина! Ему сейчас совсем не сладко. Если бы вы сидели на двухчасовом интервью у Гордона, вы бы наделали намного больше ляпов!!! Вы же это понимаете? Почему столько хейта?" – написал Крысь.

Мудрик отреагировал на это сообщение и не стал сдерживать выражений.

"Потому что е*анаты, каждый видит то, что хочет увидеть", – ответил 25-летний футболист.

Как сообщал OBOZ.UA, в интервью Дмитрию Гордону Михаил Мудрик обвинил сборную Украины в недостаточном контроле за приемом препаратов футболистами. Он заявил, что мельдоний мог попасть в его организм во время пребывания в расположении национальной команды, где игрокам раздавали таблетки без подробных объяснений. Также футболист раскритиковал УАФ за отсутствие необходимой поддержки во время допингового разбирательства. Кроме того, Мудрик высказался о Владимире Зеленском и владельце "Шахтера" Ринате Ахметове.

Президент УАФ отверг претензии футболиста и назвал их клеветой. По словам Андрея Шевченко, ассоциация выполняла просьбу "Челси" не предоставлять игроку медикаменты, а на сборах присутствовали два личных специалиста Мудрика. Андрей Николаевич потребовал от футболиста доказать свои обвинения или публично извиниться.