Назван транслятор матчей сборной Украины в отборе на женский Евробаскет-2027

Женская национальная сборная Украины стартует на втором этапе квалификации Евробаскета-2027. Напомним, во втором раунде квалификации Евробаскета-2027 женская сборная Украины выступит в группе М вместе с Францией, Великобританией и Люксембургом.

Видео дня

В ноябре команды проведут матчи первого круга, а в феврале 2027 года сыграют во втором круге.

Сначала наша команда сыграет два выездных матча против Люксембурга и Великобритании. Свой номинально домашний матч против Франции сборная Украины сыграет в Риге, Латвия, в зале Komandu sporta spēļu halle. Игра состоится 17 ноября в 15:00 по киевскому времени (билеты здесь).

В финальную часть чемпионата Европы-2027 выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Расписание матчей женской сборной Украины в ноябре:

11 ноября, 20:00. Люксембург – Украина (Люксембург);

14 ноября, 18:00. Великобритания – Украина (Манчестер, Великобритания);

17 ноября, 15:00. Украина – Франция (Рига, Латвия).

Все три поединка национальной команды в ноябре в отборе на женский Евробаскет-2027 эксклюзивно покажет "Київстар ТБ".