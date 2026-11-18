Международное агентство по тестированию (ITA) объявило о временном отстранении Камилы Конотоп после положительного допинг-теста. В пробе украинской тяжелоатлетки, взятой во внесоревновательный период, обнаружили два запрещенных вещества из класса анаболических стероидов.

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Как сообщило ITA 18 ноября 2026 года, допинг-пробу у 25-летней спортсменки взяли 7 сентября. Лабораторный анализ пробы "А" выявил экзогенный тестостерон и андростендиол (адиол). Оба вещества включены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) и относятся к классу анаболических андрогенных стероидов.

Эти препараты запрещены как во время соревнований, так и во внесоревновательный период. Их применение может способствовать увеличению мышечной массы и силовых показателей.

Конотоп имеет право потребовать вскрытия и исследования пробы "Б". Если контрольный анализ подтвердит первоначальный результат или спортсменка откажется от его проведения, нарушение антидопинговых правил будет считаться установленным.

Кроме того, украинская тяжелоатлетка может оспорить решение о временном отстранении и предоставить объяснения относительно обнаруженных в организме веществ.

В случае подтверждения нарушения ей может грозить дисквалификация сроком до четырех лет. Такое наказание способно лишить Конотоп возможности выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Камила Конотоп считается самой титулованной тяжелоатлеткой Украины современности Она делит лидерство по числу континентальных побед с Ириной Дехой, но превосходит ее по количеству медалей взрослого чемпионата мира и стабильности выступлений на Олимпиадах.

Камила четырежды выигрывала чемпионат Европы в абсолютной категории: в 2021, 2023 и 2024 годах, а также в апреле 2026-го, когда завоевала титул в весовой категории до 58 кг.

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В 2023 году украинка стала серебряным призером чемпионата мира. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году она заняла пятое место, а на Играх в Париже в 2024-м также представляла сборную Украины, но осталась без награды.

Конотоп заявила на первую попытку в рывке самый высокий вес среди всех участников – 104 кг. При этом Камила сильно повредила заднюю поверхность бедра.