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Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
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Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона
Она тренируется в Киеве и постепенно набирает форму после перерыва

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко возобновила тренировки после завершения летнего сезона и отпуска. По словам уроженки Бахмута, которая считается самой красивой спортсменкой нашей страны, после отдыха ей пришлось заново привыкать к нагрузкам, поскольку за время перерыва тело отвыкло от тренировочного процесса. 

Сейчас Юлия готовится к зимней части следующего сезона. Она тренируется в Киеве и постепенно набирает форму после перерыва.

"Уже тренируюсь два с половиной недели. Постепенно вышла из отдыха. Было тяжело: тело все забывает. Сейчас продолжим подготовку в Киеве. Настроение хорошее, боевое. Нужно нагулять аппетит к соревновательному сезону: больше работать, но без мыслей о будущих стартах", – отметила 28-летняя прыгунья в интервью "Суспильне".

Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

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Сезон-2026 стал одним из самых успешных в карьере Левченко. Она завоевала "серебро" чемпионата мира в помещении, а также выиграла этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, где завоевала "золото".

Однако летняя часть года прошла для украинской спортсменки не без проблем. В июне она получила бытовую травму и почти на два месяца выпала из соревновательного графика. После восстановления Левченко выступила на четырех турнирах, но ни на одном из них не поднялась на пьедестал.

Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Юлия Левченко пропустила соревнования из-за травмы. Источник: instagram.com/levchenkou

Последним международным стартом сезона стал Абсолютный чемпионат мира, в котором участвовали три украинские прыгуньи в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко завершила соревнования на шестом месте, преодолев планку на высоте 1,86 метра.

Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

Спортсменка также подвела итоги восстановления после травмы. По ее словам, возвращение к соревнованиям помогло убедиться, что она готова продолжать выступления.

"Да, восстановилась. Почувствовала это, когда вышла на соревнования после травмы. Очень сомневалась и боялась, но все сказали, что уже можно. Это сработало. Все вопросы прошлого сезона закрыты, можно смело идти в следующий", – заявила Левченко.

Самая красивая спортсменка Украины сделала откровенное признание про свое тело перед стартом сезона

Юлия Левченко. Источник: instagram.com/levchenkou

Теперь украинская прыгунья продолжает подготовку к зимнему сезону. После перерыва она уже вернулась к тренировочной работе и намерена постепенно увеличивать нагрузку.

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