Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПочему саботировали новые штрафы за превышение скоростиУкраинцев убивают на дорогах, а нардепы отказываются ужесточать наказание: почему саботировали новые штрафы за превышение скоростиБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуБанки принимают в украинцев доллары по новому курсу: сколько стоит валюта 30 сентября"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиковОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. ВидеоРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА

"Самое странное фото в истории спорта" собрало 620 000 просмотров за сутки

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read3 мин
icon 1,2 т.
"Самое странное фото в истории спорта" собрало 620 000 просмотров за сутки
Кадр стал вирусным в сети

Фотография с церемонии награждения чемпионата мира по велоспорту в Монреале неожиданно стала вирусной в социальных сетях. Главным объектом обсуждения оказался новый чемпион мира Брэндон Макналти, чей внешний вид на подиуме вызвал тысячи комментариев и шуток пользователей.

После победы в групповой гонке мирового первенства американский велогонщик оказался в центре внимания не только благодаря спортивному достижению. Снимок с награждения, на котором 28-летний спортсмен стоит рядом с Майклом Мэттьюсом и Матье ван дер Пулом, стремительно разошелся по интернету и за сутки набрал более 620 тысяч просмотров.

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 425
Суперлига GGBET: расписание трансляций первого тура сезона 2026/27
icon 425
Суперлига GGBET: расписание трансляций первого тура сезона 2026/27
Елена ПавловаЕлена Павлова
icon 81
"После матчей против россиянок нападают боты": Марта Костюк призналась, что ее удерживает на земле, как она прорвалась в топ-10 и за что ценит дуэль со Свитолиной
icon 81
"После матчей против россиянок нападают боты": Марта Костюк призналась, что ее удерживает на земле, как она прорвалась в топ-10 и за что ценит дуэль со Свитолиной
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 10,9 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
icon 10,9 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Фото Брендона Макналті набрало 620 000 переглядів

Источник: x.com/ardillawer

Пользователей удивило то, что Макналти на фото выглядит значительно старше своего возраста. В комментариях появились десятки мемов и шуток. Многие отмечали, что серебряный призер Мэттьюс и обладатель "бронзы" ван дер Пул на фоне американца выглядят заметно моложе, несмотря на то что сами старше чемпиона. Некоторые называли такое преображение "самым необычным в истории спорта".

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Трійка призерів

Причиной необычного внешнего вида спортсмена специалисты и болельщики называют сразу несколько факторов. Прежде всего, речь идет о колоссальной физической нагрузке. Участники мирового первенства провели на дистанции более шести часов, преодолев 273,4 километра по сложному маршруту. После финиша Макналти рассказывал, что был полностью истощен и испытывал сильные судороги.

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Брендон Макналті на фініші

Дополнительную роль сыграла смена имиджа. Незадолго до чемпионата мира американец осветлил волосы после проигранного спора своему партнеру по UAE Team Emirates XRG Тадею Погачару. Светлый цвет волос, усы и особенности прически визуально сделали спортсмена значительно старше.

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Брендон Макналті

Кроме того, у велогонщика есть дерматологические проблемы, которые стали более заметны после длительного пребывания на солнце, воздействия ветра и серьезных нагрузок. На итоговом изображении все эти факторы наложились друг на друга, создав необычный эффект.

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Брендон Макналті на полі перемоги

Еще одним обстоятельством стал тяжелый сезон. В течение года Макналти перенес желудочную инфекцию, а летом оказался участником инцидента с автомобилем незадолго до старта "Тур де Франс". Последствия этих событий также могли сказаться на его внешнем виде.

Несмотря на обсуждение фотографии, главным итогом чемпионата мира остается спортивный результат американца. 27 сентября в Монреале Макналти провел решающую атаку за 33 километра до финиша и удержал преимущество до конца дистанции, завоевав титул чемпиона мира в групповой гонке.

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Брендон Макналті виграв ЧС

Этот успех стал историческим для велоспорта США. Макналти оказался первым американским гонщиком за 33 года, которому удалось выиграть мировое первенство в этой дисциплине. Теперь спортсмен будет выступать в радужной майке чемпиона мира на заключительных классических гонках сезона в Италии.

''Самое странное фото в истории спорта'' собрало 620 000 просмотров за сутки

Брэндон Макналти зі своєю нареченою

Похожие темы
ВелоспортКанадаМонреаль
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться