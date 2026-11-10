Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошло"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с Котовым"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с КотовымВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийИллюстрация – женщина с флагом УкраиныСотням беженцев из Украины урежут выплаты в стране Европы: кого коснетсяВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPСуд восстановил работницу также в должности учительницы украинского языка и литературыПсихолога уволили из школы, потому что у нее не было образования: суд восстановил ее на работе и присудил 93 тыс. грнКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
2,3 т.
Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей
Россия столкнулась с бойкотом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) попал в скандальную ситуацию после того, как выпустил постановление к Международной федерации хоккея (IIHF) о немедленном возвращении России. Через несколько дней после вынесения решения, стало известно о том, что двое судей, утвердивших документ, накануне заседания посещали Москву.

Об этом информирует издание Inside Paradeplatz. Речь идет о главе панели CAS по российскому делу итальянце Джулио Палермо и еще одном судье Исмаиле Салиме из Египта. Оба до того, как были назначены на рассмотрение апелляции РФ в IIHF, посетили Москву, где присутствовали на конгрессах по международному арбитражу в мае-2025 и сентябре нынешнего года и были приняты с "показательной гостеприимностью".

Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Россия столкнулась с бойкотом в хоккее

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
1,1 т.
"На голову сильнее": Алиев унизительно высказался о матче "Динамо" – "Шахтер"
1,1 т.
"На голову сильнее": Алиев унизительно высказался о матче "Динамо" – "Шахтер"
Александр ЧекановАлександр Чеканов
68,5 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата
68,5 т.
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата
Александр ЧекановАлександр Чеканов
17,1 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
17,1 т.
Искусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри
Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Хоккеисты сборной России

Эта информация поставила под сомнение независимость и беспристрастность решения CAS. При этом в самом суде решительно отвергают любые обвинения в конфликте интересов. Однако известно, что в Лозанне несколько судей уже выразили готовность подать в отставку из-за скандала.

Напомним, что вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.

Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Украинские болельщики напомнили миру о сущности РФ. Источник: УАФ

Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Путин играет в хоккей.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Канады категорично заявили о невозможности приезда в страну российских хоккеистов для участия в молодежном чемпионате мира.

Похожие темы
ХоккейЧемпионат мира по хоккеюсборная России по хоккею
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!