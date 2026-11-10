Вокруг возвращения России в мировой хоккей вспыхнул новый скандал: Москву заподозрили в подкупе судей

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) попал в скандальную ситуацию после того, как выпустил постановление к Международной федерации хоккея (IIHF) о немедленном возвращении России. Через несколько дней после вынесения решения, стало известно о том, что двое судей, утвердивших документ, накануне заседания посещали Москву.

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Об этом информирует издание Inside Paradeplatz. Речь идет о главе панели CAS по российскому делу итальянце Джулио Палермо и еще одном судье Исмаиле Салиме из Египта. Оба до того, как были назначены на рассмотрение апелляции РФ в IIHF, посетили Москву, где присутствовали на конгрессах по международному арбитражу в мае-2025 и сентябре нынешнего года и были приняты с "показательной гостеприимностью".

Эта информация поставила под сомнение независимость и беспристрастность решения CAS. При этом в самом суде решительно отвергают любые обвинения в конфликте интересов. Однако известно, что в Лозанне несколько судей уже выразили готовность подать в отставку из-за скандала.

Напомним, что вердикт CAS вызвал крайне негативную реакцию ведущих национальных команд. Многие из них объявили о том, что не станут выходить на лед в матчах с агрессорами.

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Как сообщал OBOZ.UA, власти Канады категорично заявили о невозможности приезда в страну российских хоккеистов для участия в молодежном чемпионате мира.

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