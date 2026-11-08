Даже если там будет Россия. Почему сборная Украины по хоккею должна ехать на чемпионат мира-2027

Главный хоккейный скандал месяца – возвращение россиян. CAS решил, что России уже место в мировом сообществе и, на фоне ее жестокого террора против мирных жителей и спортсменов, решил восстановить участие РФ в чемпионате мира по хоккею. Но несмотря на это, Украина, прошедшая в высший дивизион, не имеет права бойкотировать ЧМ, ведь на кону не только политические вопросы. Так как лучше поступить нашей сборной? Рассказывает OBOZ.UA.

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С чего все началось?

История громко разлетелась по сети, поэтому напомним ее коротко. 30 октября CAS внезапно удовлетворил апелляции Федерации хоккея России и вернул ее на соревнования уже с этого сезона. Ограничение, которое каждый год продлевали для российских и белорусских команд, просто перестало существовать. Одним из условий, почему это было так, были непредсказуемые условия безопасности для всех участников, а не война – специальная лазейка. Но на этот раз Спортивный арбитражный суд попросту проигнорировал разбитые и уничтоженные спортивные арены в Украине (в том числе несколько хоккейных), войну в центре Европы и в целом террор, который россияне чинят против украинского народа. Международная федерация хоккея якобы не предоставила достаточно доказательств для дальнейшего отстранения России именно по соображениям безопасности. Поэтому CAS с размахом вернул ее сразу на 5 турниров. Среди них – и главный хоккейный чемпионат мира.

Нас не было там 20 лет – ехать надо!

Этот хоккейный ЧМ действительно исторический. Годы ожидания и переходы по разным дивизионам – и с нескольких попыток Украина наконец в когорте топовых сборных планеты. Между этой и прошлой попытками прошло целых 20 лет, без преувеличения – целое поколение! Многие игроки и болельщики не видели главную команду среди 16-ти лучших. Пропустить этот турнир для нас будет означать перечеркнуть многолетний труд и уйму скандалов, которые едва не добили хоккей внутри страны. Для почти всех хоккеистов в составе команды это едва ли не единственный шанс сыграть против топ-звезд и проявить себя ради контрактов в конкурентных европейских чемпионатах.

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Участие важно и для Олимпиады. Очки, набранные в элитном дивизионе, дают наибольший коэффициент в мировом рейтинге IIHF. Именно он определяет посев в квалификации к зимним ОИ-2030. Тогда желто-синие смогут получить значительно более слабых соперников и избежать ранних стадий преквалификации. Что уж говорить о деньгах, которые тоже выплачивают в солидном размере даже за последние места.

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Если не ехать, мы сами себе навредим. Это не только сыграет на руку российским пропагандистам – это еще и юридически коварный шаг. Ведь IIHF сможет ввести против украинского хоккея легальные санкции! Документы предусматривают, что односторонний отказ ассоциации от участия в ЧМ карается автоматическим понижением в самые низкие дивизионы, огромными штрафами и даже дисквалификацией. Наша сборная, которая только начала выходить на высокий уровень, просто уничтожит новое поколение игроков.

Как Украина отстаивает турнир без россиян?

Хорошо, что мировой здравый смысл здесь на нашей стороне. До полномасштабного вторжения Россия была участником высшего дивизиона и выбыла из него после бана. Поскольку среди 16 команд элиты у Украины самый низкий мировой рейтинг, в европейских СМИ появились вбросы о том, что нами могут пожертвовать ради возвращения россиян без расширения турнира – и принудительно опустить обратно во второй по силе дивизион. Однако выступил с комментарием экс-вице-президент Калерво Куммола и заявил, что никто не собирается этого делать.

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Вместо этого страна может и должна бороться против возвращения России на хоккейный ЧМ-2027. На днях министр молодежи и спорта Матвей Бедный в интервью изданию "Чемпион" сообщил, что в противостоянии с такой системой мы имеем широкую международную поддержку. Чехия, Финляндия, Дания, Австрия, Канада, Швеция, Франция, Норвегия и Латвия уже заявили об отказе от матчей с российскими сборными – а это одни из сильнейших хоккейных команд планеты. Киев призвал другие сборные тоже присоединяться к бойкоту.

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Украина контактирует с Советом Европы, чтобы сохранить принципиальную позицию на континенте. Подключилась и национальная Федерация хоккея, которая передала в IIHF доказательства российских преступлений в спортивном измерении – это заявления и действия их хоккеистов, которых CAS так любезно решил направить в другие страны, фактически предоставив зеленый коридор для распространения нарративов. Министр также поддержал мнение, что сборная должна выступить на турнире, куда вышла по спортивному принципу. Украинские хоккеисты не должны потерять право сыграть на таком высоком уровне из-за появления там россиян.

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Что еще может сделать Украина?

Нужно давить на юридическую сторону вопроса. Да, апелляция уже рассмотрена, но можно попытаться сыграть на тех же вопросах безопасности. Какая может быть безопасность, если РФ находится в состоянии прямой войны с Украиной, а спортсмены (и потенциально еще более многочисленные болельщики) могут пересечься на улицах немецких городов? И будет ли безопасно привозить на континент тех, кого большинство европейских стран считает для себя самой большой угрозой? МИД и Минспорта также должны дожимать Германию по вопросу виз для российских атлетов. Ведь решения из Берлина сильнее любого спортивного суда. Тогда постановление CAS останется просто бумажкой, а Украина спокойно сыграет на историческом чемпионате.

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Международная федерация хоккея сейчас в таком шпагате, какого мир еще не видел. Беларусь, которая не подавала совместную апелляцию, официально осталась под запретом, тогда как Россия вернулась. Но на сезон-2027 уже утверждены календари и билеты. У IIHF просто нет оперативной методички для выполнения требований CAS, поэтому она взяла паузу, заявив, что не знает, как технически выполнить решение об интеграции.

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До турнира полгода. Времени на реакцию еще меньше

Мужской чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе пройдет в Германии уже в мае 2027 года. В группе у нас будут матчи со Швейцарией, Швецией, Финляндией, Латвией, Австрией и Словенией, а также нам досталась хозяйка турнира Германия. Шансы пока оценивать рано, ведь еще нет понимания относительно состава и состояния ключевых игроков. Но там, где нужно найти понимание и реагировать уже сейчас, – это международный дипломатический уровень. Пока не стало слишком поздно.