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"Зачем он вообще нужен?" В России выступили с требованием в деле "новой любовницы Путина" в фигурном катании

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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"Зачем он вообще нужен?" В России выступили с требованием в деле "новой любовницы Путина" в фигурном катании
Валиева не выступает на международных турнирах

Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антон Сихарулидзе потребовал от Международного союза конькобежцев (ISU) отменить самое понятие так называемого нейтрального статуса. Чемпион Олимпийских игр 2002 года выразил нелепое мнение о том, что нет никаких причин для санкций в отношении Камилы Валиевой и других лидеров сборной РФ.

Об этом Сихарулидзе заявил в интервью подконтрольному Кремлю изданию "Коммерсант". По словам приспешника диктаторского режима Владимира Путина, Валиева, которая отбыла дисквалификацию за употребление допинга, была якобы несправедливо лишена права выступать на международных соревнованиях.

''Зачем он вообще нужен?'' В России выступили с требованием в деле ''новой любовницы Путина'' в фигурном катании

Камила Валиева на Олимпиаде-2022. Источник: ТАСС

"Факт, что на данный момент четверо наших ребят – Валиева, Кондратюк и Степанова с Букиным – не получили нейтральный статус. Мы боремся за то, чтобы он у них был. Я бы сказал больше. Мы говорим о том, чтобы был отменен сам нейтральный статус. Повторю: я не понимаю, зачем он вообще нужен? Надо убеждать международное сообщество, чтобы такой статус в принципе не использовался", – сказал Сихарулидзе.

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Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

''Зачем он вообще нужен?'' В России выступили с требованием в деле ''новой любовницы Путина'' в фигурном катании

Антон Сихарулидзе. Источник: ТАСС

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

''Зачем он вообще нужен?'' В России выступили с требованием в деле ''новой любовницы Путина'' в фигурном катании

Путин и Валиева на открытии "Игр Будущего". Источник: Кадр из видео

''Зачем он вообще нужен?'' В России выступили с требованием в деле ''новой любовницы Путина'' в фигурном катании

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.

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