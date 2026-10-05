''Зачем мне переживания'': легенда ''Динамо'' отказался смотреть матчи сборной Украины

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерПолный разгром. Искусственный интеллект дал прогноз на бой Усик – УайлдерВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоВ РФ готовят ракету, которая достанет до Львова, но катастрофы не будет. Интервью с генералом РоманенкоИллюстрация - фармацевт держит лекарстваРоссийская атака разрушила фармацевтический завод: в Минздраве объяснили, грозит ли дефицитИллюстрация — пограничник Польши проверяет документыУкраинку, которая ехала из ЕС, не пустили в Украину: что она нарушила и как следует поступатьДосрочные выборы в Испании: что известно об отношении к Украине консерваторов, которые могут прийти к властиДосрочные выборы в Испании: что известно об отношении к Украине консерваторов, которые могут прийти к властиПравительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробностиПравительственные силы Йемена отбили у хуситов ключевые позиции в районе пролива Баб-эль-Мандеб: все подробности"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. Карта"Пехота противника пытается проникать": в Силах обороны назвали самое горячее направление фронта. КартаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - ключи от квартирыУкраинцам будут раздавать "домики в селах": кто сможет получить жилье практически даром

"Зачем мне переживания": легенда "Динамо" отказался смотреть матчи сборной Украины

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
icon 672
Сабо назвал имя лидера сборной Украины
Сабо высказался о сборной Украины

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо признался, что не намерен больше смотреть матчи сборной Украины. Накануне игры "сине-желтых" с Венгрией в Лиге наций опытный специалист отметил, что ему было стыдно за фиаско национальной команды в поединке против Северной Ирландии.

Об этом Сабо заявил в интервью порталу Meta.ua. Бывший тренер сборной Украины подчеркнул, что нынешние футболисты национальной команды просто саботируют матчи и не выкладываются на поле. Знаменитый динамовец добавил, что возмущен отношением игроков к матчам.

''Зачем мне переживания'': легенда ''Динамо'' отказался смотреть матчи сборной Украины

Игроки сборной Украины. Источник: УАФ

''Зачем мне переживания'': легенда ''Динамо'' отказался смотреть матчи сборной Украины

Турнирная таблица группы 2 дивизиона В Лиги наций. Источник: УЕФА

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 3,0 т.
Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место
icon 3,0 т.
Не Уайлдер. Усик согласился на проведение супербоя: названы дата и место
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,8 т.
"Новую любовницу Путина" отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания
icon 2,8 т.
"Новую любовницу Путина" отказались включать в мировой рейтинг фигурного катания
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 2,5 т.
Игра начинается. Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
icon 2,5 т.
Игра начинается. Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

"Извините, а что сборная – команда для проб? Для этого есть клуб, а в сборную приезжают лучшие футболисты страны, которые должны лечь костями на поле. А было ли это в матче с Северной Ирландией? Нет. Кто в этом виноват? Только тренер. После этого матча я долго не мог заснуть, настолько мне было стыдно за игру своей сборной. Сказал себе, что больше не буду их смотреть. Ну зачем мне на старости лет такие переживания. С Венгрией ставлю на 0:0 или 1:1", – сказал Сабо.

Отметим, что игра "сине-желтых" и мадяров состоится 5 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Венгрия. Время начала – 21:45.

''Зачем мне переживания'': легенда ''Динамо'' отказался смотреть матчи сборной Украины

Йожеф Сабо. Источник: ФК "Динамо" Киев

''Зачем мне переживания'': легенда ''Динамо'' отказался смотреть матчи сборной Украины

Андреа Мальдера. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о влиянии войны на игроков национальной команды.

Похожие темы
Лига нацийФК Динамо КиевСборная Украины по футболуЙожеф СабоЙожеф Сабо
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться