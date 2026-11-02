''Нас не хотят видеть'': чемпион ОИ из РФ обрушился с жалобами на европейцев

Российский гимнаст Давид Белявский нелепо пожаловался на то, что многие европейские страны не хотят выдавать визы представителям РФ. Олимпийский чемпион в Токио-2020 в командных соревнованиях добавил, что Международная федерация World Gymnastics допустила агрессоров, однако ее решение не выполняется.

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Об этом Белявский заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. 34-летний спортсмен, который брал "золото" мирового первенства 2019 года, также подчеркнул, что сейчас не идет речь о выступлениях россиян с национальными флагом и гимном.

"Международная федерация допустила нас, но с поправкой, что решение о флаге принимают местные власти. А местные власти европейских стран нас пока не хотят видеть даже просто на соревнованиях, о флаге с гимном никакой речи вообще не идет! Им без разницы. Они просто визы нашим ребятам не дают и все", – сказал Белявский.

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Отметим, что в октябре Нидерланды отказались впускать в страну лидеров сборной России по спортивной гимнастике на чемпионат мира.

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