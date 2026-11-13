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"Наконец-то с ним познакомился": Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
81
"Наконец-то с ним познакомился": Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины
Мальдера высказался о Ярмолюке

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признался, что только сейчас познакомился с полузащитником Егором Ярмолюком. Футболист английского "Брентфорда" впервые смог приехать в национальную команду после того, как ее возглавил итальянский специалист.

Об этом Мальдера заявила на пресс-конференции в Белфасте, где "сине-желтые" 14 ноября сыграют с Северной Ирландией в Лиге наций. По его словам, Ярмолюк ничем не отличается от других игроков, демонстрируя максимальные настрой и мотивацию на предстоящий матч.

''Наконец-то с ним познакомился'': Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Главный тренер сборной Андреа Мальдера. Источник: УАФ

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''Наконец-то с ним познакомился'': Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Сборная Украины по футболу

"Егор Ярмолюк? Наконец-то я с ним познакомился. К сожалению, у него были проблемы, и он не мог приехать к нам. Он хорошо чувствует себя в коллективе, его знают, и это очень важно. Он очень важный игрок для национальной сборной. Я рад, что он есть. Он в хорошем настроении, в хорошем здравии. Он такой же, как и остальные. Все они очень мотивированы, и это дает мне надежду", – сказал Мальдера.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина в Лиге наций. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

''Наконец-то с ним познакомился'': Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Егор Ярмолюк (слева). Источник: Instagram/yarmoliuk_yehor

''Наконец-то с ним познакомился'': Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Тукрнирная таблица группы В2 Лиги наций. Источник: УАФ

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский дал неутешительный прогноз для сборной Украины в матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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