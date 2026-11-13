''Наконец-то с ним познакомился'': Мальдера удивил ответом на вопрос о футболисте сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера признался, что только сейчас познакомился с полузащитником Егором Ярмолюком. Футболист английского "Брентфорда" впервые смог приехать в национальную команду после того, как ее возглавил итальянский специалист.

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Об этом Мальдера заявила на пресс-конференции в Белфасте, где "сине-желтые" 14 ноября сыграют с Северной Ирландией в Лиге наций. По его словам, Ярмолюк ничем не отличается от других игроков, демонстрируя максимальные настрой и мотивацию на предстоящий матч.

"Егор Ярмолюк? Наконец-то я с ним познакомился. К сожалению, у него были проблемы, и он не мог приехать к нам. Он хорошо чувствует себя в коллективе, его знают, и это очень важно. Он очень важный игрок для национальной сборной. Я рад, что он есть. Он в хорошем настроении, в хорошем здравии. Он такой же, как и остальные. Все они очень мотивированы, и это дает мне надежду", – сказал Мальдера.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Северная Ирландия – Украина в Лиге наций. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

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