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"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Time to read2 мин
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"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания
Роднина высказалась о Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в едкой манере отреагировала на отказ фигуристки Камилы Валиевой обжаловать в суде отзыв "нейтрального статуса". Депутатка Государственной думы отметила, что сейчас позиции спортсменки, которая отбыла дисквалификацию за допинг, не позволяют той диктовать условия.

Об этом Роднина заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина обрадовалась тому, что Валиева не стала подавать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) и смирилась со своим отстранением от всех международных турниров.

''Наконец-то мозги заработали'': в России едко оценили решение ''новой любовницы Путина'' из-за отстранения от фигурного катания

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

"Ну наконец-то мозги заработали. На каком основании и какая причина подачи такой апелляции? Там было сказано, что временно она, как и другие наши спортсмены, лишена статуса. По заявке федерации фигурногокатания соседней страны она была временно лишена возможности быть спортсменом в нейтральном статусе. У нее есть полное право выступать внутри страны. Никто ее этого права не лишал, особенно после снятия дисквалификации. И прежде чем добиваться права выступать, надо привести себя в такую форму, чтобы это право звучало более убедительно", – сказала Роднина.

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''Наконец-то мозги заработали'': в России едко оценили решение ''новой любовницы Путина'' из-за отстранения от фигурного катания

Ирина Роднина. Источник: t.me/s/rodninaofficial

Напомним, что в январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

Сама Валиева впервые прокомментировала санкции. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

''Наконец-то мозги заработали'': в России едко оценили решение ''новой любовницы Путина'' из-за отстранения от фигурного катания

Владимир Путин и Камила Валиева. Источник: РИА "Новости"

''Наконец-то мозги заработали'': в России едко оценили решение ''новой любовницы Путина'' из-за отстранения от фигурного катания

Камила Валиева на ОИ-2022.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети.

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