Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис накануне старта осеннего окна отбора на чемпионат мира-2027 и матча с Португалией 26 ноября призвал не недооценивать соперника, ведь он уже показал свою силу с теми же испанцами. К тому же поединок состоится на паркете соперника в пригороде Порту, но и у наших баскетболистов есть свои козыри.

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"Что бы мы ни говорили и ни думали о Португалии – это второстепенно. Они обыграли Испанию. Точка. Если ты обыграл Испанию, ты не можешь быть слабой командой, не можешь быть мягкой командой – ты умеешь играть. Они – не аутсайдеры и до сих пор имеют шансы пройти дальше. У Португалии есть определенное преимущество, поскольку она играет дома. Но, конечно, все решают игроки и команды на площадке", – уверен Багатскис.

"Да, Португалия – футбольная страна, футбол там главный вид спорта. Но если команда квалифицируется на чемпионат Европы и хорошо там выступает, мы должны очень ее уважать. Хотя прежде всего мы должны уважать себя. Это самое важное. Португалия – опытная, габаритная команда. Ее сила в том, что этот состав выступает вместе уже четыре года, возможно, даже больше. Они знают и чувствуют друг друга. Это именно та команда, которая, если позволишь ей играть, набросится на тебя", – считает наставник.

Что касается состояния его команды, то латвийский специалист доволен настроем ребят, хотя, конечно, времени на подготовку было совсем мало, и есть проблемы с составом – кто-то не приехал, кто-то травмировался, а кто-то до сих пор не имеет клуба.

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"Я всегда говорю игрокам: команда хорошо играет только тогда, когда сами игроки остаются такими же неизменными и стабильными каждый день. После трех тренировок трудно оценить текущее состояние команды. Но, на мой взгляд, самое важное – это эмоции, желание играть жестко и агрессивно. Именно благодаря этому мы сюда попали и знаем, зачем мы здесь", – отметил тренер.

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"И мы действительно очень хорошо тренируемся. Не хочу говорить, что это гарантирует определенный результат, ведь мой опыт показывает, что все может сложиться по-разному. Однако, если команда заряжена позитивными эмоциями, играет в физически мощный баскетбол и демонстрирует высокое качество на тренировках, то, как правило, и в играх все должно быть хорошо", – рассказал коуч.

Конечно, Багатскиса беспокоит тот факт, что сразу Липовой, Кобзистый и Лукашов сейчас без клуба и не имеют игровой практики, но у них есть свои сильные стороны: "Безусловно, это в определенной степени проблема, но в то же время у них есть опыт. Они знают, как играть, как схитрить на площадке в хорошем смысле, как подготовить свое тело. Они читают игру, знают баскетбол от "А" до "Я". Если говорить об опытных игроках, они – профессора баскетбола".

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