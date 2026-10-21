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"Набрала вес": в России раскритиковали "новую любовницу Путина"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
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"Набрала вес": в России раскритиковали "новую любовницу Путина"
Роднина высказалась о Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина негативно высказалась о фигуристке Камилы Валиевой, которая вернулась на лед после четырехлетней дисквалификации за допинг. Депутатка Государственной думы обвинила спортсменку в том, что у нее слабая выносливость.

Об этом Роднина заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что Валиева, которая отстранена от международных соревнований, набрала вес, а это сказывается на ее возможностях во время прокатов.

''Набрала вес'': в России раскритиковали ''новую любовницу Путина''

Путин и Роднина. Источник: ТАСС

''Набрала вес'': в России раскритиковали ''новую любовницу Путина''

Камила Валиева попалась на допинге

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"С Камилой Валиевой получается более сложная ситуация. Камила здорово выросла и, естественно, набрала вес. Я не говорю, что она толстая, но у нее масса тела прибавилась за счет роста. Да, она практически не потеряла технику, но у нее совершенно нет выносливости, у нее не хватает силенок для того, чтобы откатать программу. А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь. Наверное, этой спортсменке, если она нам дорога, надо выстраивать совершенно другой план подготовки", – сказала Роднина.

''Набрала вес'': в России раскритиковали ''новую любовницу Путина''

Ирина Роднина. Источник: РБК

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила "нейтральный статус".

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров.

''Набрала вес'': в России раскритиковали ''новую любовницу Путина''

Путин и Валиева на открытии "Игр Будущего". Источник: Кадр из видео

''Набрала вес'': в России раскритиковали ''новую любовницу Путина''

Камила Валиева. Источник: Telegram-канал Камилы Валиевой

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

Кроме того, в своем Telegram-канале она публиковала пост в поддержку законопроекта о наказаниях за поиск "экстремистских" материалов в сети. Также стало известно о радикальном шаге Валиевой.

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