Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил нелепое возмущение решением властей Чехии отказать российским хоккеистам в выдаче виз для участия в юниорском чемпионате мира. Депутат Государственной думы пожаловался на издевательство над представителями страны-агрессорки, а также несоблюдение человеческих прав.

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Об этом Фетисов заявил в комментарии пропагандистскому РИА "Новости", забыв, что России нарушила всевозможные правила, нормы и законы, напав на Украину. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина потребовал от Чехии предоставить сборной России право выступать на ЧМ.

"Это попрание всех юридических прав, которые только могут быть в мире. На основании чего вы не даете нашим спортсменам право выступать на официальных международных соревнованиях? На основании чего вы раньше не дали визы нашим гимнасткам, чтобы они участвовали в соревнованиях на тех условиях, которые прописаны во всех уставах, в том числе и в документах международных федераций, в Олимпийской хартии и во всех прочих основополагающих документах? На каком основании они не дают визы нашим спортсменам? Да просто не захотели. Что это, если не издевательство?" – сказал Фетисов.

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Накануне стало известно, что сборные Норвегии, Финляндии, Чехии, Дании, Латвии и Швеции отказались играть с россиянами на чемпионате мира-2027. Хозяйка турнира Германия также выступила против приезда сборной РФ на турнир. А в самой РФ немедленно стали оскорблять всех европейцев.

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Как сообщал OBOZ.UA, мэр финского города Турку, который будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею пригрозила отказом от турнира в случае допуска россиян.