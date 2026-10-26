На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча ''Реала'' с ''Барселоной''

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныКак выбрать "экофлоу"Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоитПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехУспешный день для решения важных дел: Рыбы получат долгожданный ответ, а Весы деньги – гороскоп на 26 октября для всехармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоНацбанк планирует выпустить новые 10 грн в оригинальном дизайнеНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайне"Нарисовался четкий вектор": в сети спрогнозировали следующие цели Сил обороны Украины на территории РФ"Нарисовался четкий вектор": в сети спрогнозировали следующие цели Сил обороны Украины на территории РФ

На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча "Реала" с "Барселоной"

Александр ЧекановАлександр Чеканов
Time to read1 мин
327
На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча "Реала" с "Барселоной"
Моуриньо отреагировал на игру Лунина

Накануне мадридский "Реал" в принципиальном противостоянии обыграл на выезде своего главного соперника каталонскую "Барселону" – 2:1. Одним из героев встречи стал украинский вратарь столичного клуба Андрей Лунин, который записал на свой счет пять сейвов.

Сразу после поединка главный тренер "сливочных" Жозе Моуриньо первым делом направился поблагодарить нашего соотечественника за великолепную игру. Португалец обнял Лунина, а в ответ украинец приподнял своего наставника. Соответствующее видео на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовал таблоид The Sun.

На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча ''Реала'' с ''Барселоной''

Жозе Моуриньо

Читайте также
Максим ИншаковМаксим Иншаков
5,3 т.
Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео
5,3 т.
Футболист сборной Украины встал на ворота "Реала" и помог победить "Барселону" в Эль-Класико. Видео
Максим ИншаковМаксим Иншаков
4,9 т.
Где смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка Украины
4,9 т.
Где смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка Украины
Артём РоссинскийАртём Россинский
375
Исключение из АПЛ и забвение? Что там со 114 штрафами у "Манчестер Сити" и почему дело близко к остановке
375
Исключение из АПЛ и забвение? Что там со 114 штрафами у "Манчестер Сити" и почему дело близко к остановке

Для Лунина поединок на "Камп Ноу" стал первым в стартовом составе мадридцев с мая нынешнего года. Украинец заменил в "рамке" бельгийца Тибо Куртуа, который заболел гриппом.

В матче с "Барселоной" наш вратарь показал стабильную игру. Особенно запомнился момент на 66-й минуте, когда Лунин невероятным сейвом спас "Реал" от верного гола после удара соперника головой.

На видео попало, что Моуриньо сделал с Луниным после матча ''Реала'' с ''Барселоной''

Лунин демонстрировал спокойствие

Для каталонской команды поражение в Эль-класико стал первым в сезоне чемпионата Испании и вторым подряд после фиаско в игре с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Похожие темы
Реал - БарселонаЧемпионат ИспанииРеал МадридСборная Украины по футболуАндрей ЛунинАндрей ЛунинЖозе МоуриньоЖозе Моуриньо
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!