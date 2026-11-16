На могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото

Футбольный клуб "Нефтяник-Укрнафта" объявил об открытии памятника на могиле знаменитого игрока сборной Украины Андрея Полунина, который скончался в ноябре прошлого года. Бывшему полузащитнику "Днепра" и ряда немецких клубов было 54 года, его смерть в Луцке после матча ветеранов стала настогящим потрясением.

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На своей странице в социальной сети Facebook клуб из Ахтырки выложи фото с захоронения знаменитого спортсменка. "Несколько дней назад бывшему директору "Нефтяника" Андрею Полунину открыли памятник", – говорится в коротком сообщении.

На каменном памятнике разместили портрет бывшего футболиста почти в полный рост. Отдельными элементами мемориала сталя мяч и бутсы, а также эмбемы его родного "Днепра" и "Металлиста-1925", где он работал скаутом после завершения профессиональной карьеры.

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Отметим, что Полунин вошел в историю сборной Украины как первый игрок, которому удалось забить в ворота сборной Италии. Знаменательное событие произошло в марте 1995 года в матче отборочного турнира к чемпионату Европы.

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Всего в составе "сине-желтых" хавбек провел девять игр. Интересно, что поединок проти "скуадры адзурры" стал последним в международной карьере Полунина.

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