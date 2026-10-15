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На Карибах забит "самый невероятный пенальти на планете". Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
icon 1,1 т.
На Карибах забит "самый невероятный пенальти на планете". Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов
Видео моментально завирусилось в соцсетях

Вингер ямайского клуба Mount Pleasant Трейвон Рейд стал настоящим героем интернета, после своей попытки забить 11-метровый удар в первом полуфинальном матче Карибского кубка КОНКАКАФ против Club Sando из Тринидада и Тобаго. Видео с необычным исполнением пенальти быстро разошлось по социальным сетям и набрало около миллиона просмотров за несколько часов.

Эпизод произошел на 35-й минуте встречи, проходившей на стадионе имени Хейсли Кроуфорда в столице Тринидада и Тобаго Порт-оф-Спейне. К этому моменту Mount Pleasant вел со счетом 1:0, а после игры рукой в штрафной площади соперника арбитр назначил пенальти.

На Карибах забит ''самый невероятный пенальти на планете''. Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов

Трейвон Рейд. Источник: instagram.com/trayvonereid11

К мячу подошел Рейд. Однако вместо привычного разбега футболист начал двигаться вперед крошечными шагами, растянув подготовку к удару примерно на 17-20 секунд. Необычная манера исполнения вызвала реакцию комментаторов трансляции ESPN, которые призывали игрока наконец пробить по воротам.

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Завершение оказалось не менее необычным, чем сам разбег. Рейд нанес слабый удар низом по центру ворот, и голкипер Club Sando Тешорн Рагу без труда поймал мяч руками.

Видео эпизода вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей призвал аудиторию посмотреть на этот необычный пенальти в Карибском кубке. 

На Карибах забит ''самый невероятный пенальти на планете''. Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов

Видео собрало 1.5 млн просмотров за несколько часов. Источник: x.com/WiZiCFC

Испаноязычный аккаунт Campus Television назвал исполнение одним из самых невероятных и безумных в мире, отметив, что Рейд упустил возможность увеличить преимущество своей команды.

На Карибах забит ''самый невероятный пенальти на планете''. Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов

Момент вызвал ажиотаж в сети. Источник: x.com/ElVardela12

Неудачный удар не позволил Mount Pleasant закрепить преимущество в счете. Во втором тайме Club Sando сравнял результат, и встреча завершилась со счетом 1:1.

Победитель противостояния определится по итогам ответного матча, который состоится на Ямайке. Команды разыгрывают путевку в финал Карибского кубка КОНКАКАФ.

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