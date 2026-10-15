На Карибах забит ''самый невероятный пенальти на планете''. Видео собрало 1 млн просмотров за несколько часов

Вингер ямайского клуба Mount Pleasant Трейвон Рейд стал настоящим героем интернета, после своей попытки забить 11-метровый удар в первом полуфинальном матче Карибского кубка КОНКАКАФ против Club Sando из Тринидада и Тобаго. Видео с необычным исполнением пенальти быстро разошлось по социальным сетям и набрало около миллиона просмотров за несколько часов.

Видео дня

Эпизод произошел на 35-й минуте встречи, проходившей на стадионе имени Хейсли Кроуфорда в столице Тринидада и Тобаго Порт-оф-Спейне. К этому моменту Mount Pleasant вел со счетом 1:0, а после игры рукой в штрафной площади соперника арбитр назначил пенальти.

К мячу подошел Рейд. Однако вместо привычного разбега футболист начал двигаться вперед крошечными шагами, растянув подготовку к удару примерно на 17-20 секунд. Необычная манера исполнения вызвала реакцию комментаторов трансляции ESPN, которые призывали игрока наконец пробить по воротам.

Завершение оказалось не менее необычным, чем сам разбег. Рейд нанес слабый удар низом по центру ворот, и голкипер Club Sando Тешорн Рагу без труда поймал мяч руками.

Видео эпизода вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Один из пользователей призвал аудиторию посмотреть на этот необычный пенальти в Карибском кубке.

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Испаноязычный аккаунт Campus Television назвал исполнение одним из самых невероятных и безумных в мире, отметив, что Рейд упустил возможность увеличить преимущество своей команды.

Главные истории дня

Неудачный удар не позволил Mount Pleasant закрепить преимущество в счете. Во втором тайме Club Sando сравнял результат, и встреча завершилась со счетом 1:1.

Победитель противостояния определится по итогам ответного матча, который состоится на Ямайке. Команды разыгрывают путевку в финал Карибского кубка КОНКАКАФ.