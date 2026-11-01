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На камеру попало, у кого Усик взял автограф после боя в Саудовской Аравии. Видео

Максим ИншаковМаксим Иншаков
Time to read1 мин
906
На камеру попало, у кого Усик взял автограф после боя в Саудовской Аравии. Видео
Наш титулованный спортсмен посетил Эр-Рияд

Александр Усик после поединка Сауля "Канело" Альвареса с Кристианом Мбилли поднялся на ринг, чтобы лично поздравить мексиканского боксера. Украинский чемпион не только обнял победителя, но и попросил его оставить автограф на своей аккредитации.

Эпизод произошел в ночь на 1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Усик наблюдал за боем из первых рядов, активно поддерживал Альвареса и даже размахивал мексиканским флагом.

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После объявления победителя украинец вышел на ринг, обнял Канело и поздравил его с успехом. Затем Усик достал пропуск на боксерское шоу и протянул его мексиканцу для автографа. 

Альварес оставил подпись на аккредитации украинского чемпиона. Усик поблагодарил боксера, после чего они продолжили общаться на ринге.

В главном поединке вечера Канело единогласным решением судей победил Кристиана Мбилли. Для мексиканца этот бой стал первым после продолжительного перерыва и операции на локте. Благодаря победе Альварес вернул себе чемпионский пояс WBC во втором среднем весе.

На камеру попало, у кого Усик взял автограф после боя в Саудовской Аравии. Видео

Альварес с чемпионским поясом

Усика и Канело связывают приятельские отношения. Перед поединком с Мбилли мексиканец готовился к возвращению на ринг в тренировочном лагере украинца в Испании. Кроме того, боксеры вместе прилетели в Саудовскую Аравию на вечер бокса.

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