На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Украинская ассоциация футбола опубликовала кадры из раздевалки национальной команды после выездного матча Лиги наций против Грузии, завершившегося со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера обратился к футболистам с речью, в которой отметил самоотдачу команды и призвал сохранять позитивный настрой.

Итальянский специалист начал выступление с оценки игры своих подопечных. По словам Мальдеры, команда провела матч с характером и боролась на протяжении всей встречи.

Тренер подчеркнул, что в этой игре предпочитает акцентировать внимание на положительных моментах. Он отметил вклад всех футболистов, включая тех, кто выходил на поле не в оптимальном физическом состоянии.

"Сегодня я беру хорошие вещи. Все боролись. Те, кто выходил на поле, помогали команде. Вы были едины и поддерживали друг друга", – сказал Мальдера в раздевалке.

Наставник также признал, что ошибки случаются у всех, включая тренерский штаб, однако отдельно выделил командное единство.

По словам Мальдеры, в этом матче сборная впервые выступала составом, в котором сразу девять футболистов ранее не играли вместе. Несмотря на это, тренер остался доволен тем, как команда действовала именно в тех эпизодах, где особенно важны сплоченность и взаимопомощь.

Отдельно специалист обратил внимание на отношение соперника к украинской команде. Он заявил, что грузинские футболисты проявляли уважение и не шли в высокий прессинг, что, по его мнению, свидетельствует о признании силы сборной Украины.

Мальдера призвал игроков сохранять баланс в оценках после ничейного результата и напомнил, что команда сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Не пропустили гол. Будем играть лучше. Слушайте меня: нужно оставаться позитивными", – подчеркнул главный тренер.

В завершение выступления Мальдера поблагодарил футболистов за матч и еще раз отметил их отношение к игре, назвав выступление команды хорошим.