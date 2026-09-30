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На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read2 мин
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На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео
Мальдера з гравцями збірної України

Украинская ассоциация футбола опубликовала кадры из раздевалки национальной команды после выездного матча Лиги наций против Грузии, завершившегося со счетом 0:0. После финального свистка главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера обратился к футболистам с речью, в которой отметил самоотдачу команды и призвал сохранять позитивный настрой.

Итальянский специалист начал выступление с оценки игры своих подопечных. По словам Мальдеры, команда провела матч с характером и боролась на протяжении всей встречи.

На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Андреа Мальдера

Источник: УАФ

Тренер подчеркнул, что в этой игре предпочитает акцентировать внимание на положительных моментах. Он отметил вклад всех футболистов, включая тех, кто выходил на поле не в оптимальном физическом состоянии.

"Сегодня я беру хорошие вещи. Все боролись. Те, кто выходил на поле, помогали команде. Вы были едины и поддерживали друг друга", – сказал Мальдера в раздевалке.

Наставник также признал, что ошибки случаются у всех, включая тренерский штаб, однако отдельно выделил командное единство.

По словам Мальдеры, в этом матче сборная впервые выступала составом, в котором сразу девять футболистов ранее не играли вместе. Несмотря на это, тренер остался доволен тем, как команда действовала именно в тех эпизодах, где особенно важны сплоченность и взаимопомощь.

Отдельно специалист обратил внимание на отношение соперника к украинской команде. Он заявил, что грузинские футболисты проявляли уважение и не шли в высокий прессинг, что, по его мнению, свидетельствует о признании силы сборной Украины.

На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Мальдера в роздягальні збірної України

Источник: Кадр з відео

Мальдера призвал игроков сохранять баланс в оценках после ничейного результата и напомнил, что команда сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

"Не пропустили гол. Будем играть лучше. Слушайте меня: нужно оставаться позитивными", – подчеркнул главный тренер.

На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Андреа Мальдера

В завершение выступления Мальдера поблагодарил футболистов за матч и еще раз отметил их отношение к игре, назвав выступление команды хорошим.

На камеру попало, что сделал Мальдера в раздевалке сборной Украины после матча с Грузией в Лиге наций. Видео

Збірна України з футболу.

Источник: УАФ

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