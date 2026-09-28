На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоТрамп и Си договорились не обострять ситуацию: что получили США, Китай и Украина по итогам встречи лидеров двух сверхдержав. Интервью с ОгрызкоКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныКогда осенние каникулы 2026: как долго продлится отдых в школах УкраиныДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахДержат город в блокаде: идентифицированы оккупанты, которые могут быть причастны к гуманитарной катастрофе в ОлешкахЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоЕй навсегда будет 16: появились подробности о девушке, которую Россия убила ударом по Сумам. ФотоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоОтбивалась 45 минут: в Стамбуле кошка спасла квартиру от ограбления. Фото и видеоИллюстрация — фотофиксация ДТПМИД обратился к гражданам за рубежом: что "запретили" делать украинцам в ЕСНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоНа Днепропетровщине в результате российского удара погибли двое подростков. ФотоПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки еще 1440 оккупантов и сожгли три танка: данные ГенштабаИллюстрация. Мужчина в магазинеВ АТБ возникли проблемы с поставками товаров: чего стало меньше в магазинах

На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Time to read1 мин
icon 23,5 т.
На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт
Бывший премьер-министр пришел поддержать свою команду.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил матч сборной против Украины в Лиге наций, где камеры запечатлели его расстроенное лицо на трибуне после поражения хозяев поля. Политик с кислым выражением лица наблюдал за концовкой игры и поспешил покинуть арену.

На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Орбан на матчі Угорщина — Україна

Источник: x.com/PunishedRWR

Сама игра завершилась исторической победой Украины со счетом 1:0  благодаря голу Даниила Сикана на 42-й минуте. Перед стартом матча венгерские болельщики освистали украинский гимн , а в завершении игры произошла массовая потасовка на фоне эмоциональной реакции хозяев поля.  

Читайте также
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 345
"Я повторяю!" Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией
icon 345
"Я повторяю!" Мальдера ответил на вопрос о главной проблеме сборной Украины в матче с Грузией
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 59
Без шансов. Супекркомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций
icon 59
Без шансов. Супекркомьютер обновил прогноз на результат Украины в Лиге наций
Александр ЧекановАлександр Чеканов
icon 15,2 т.
"Как это некрасиво": чемпионку ОИ из РФ вывели из себя из-за Украины
icon 15,2 т.
"Как это некрасиво": чемпионку ОИ из РФ вывели из себя из-за Украины

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи признал  нехватку сил для победы, а вратарь Балаж Тотт счел результат несправедливым.  

Похожие темы
Лига нацийженская сборная Украины по футболусборная Венгрии по футболуВенгрияБудапештВиктор ОрбанВиктор Орбан
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться