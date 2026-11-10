''На голову сильнее'': Алиев унизительно высказался о матче ''Динамо'' – ''Шахтер''

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев раскритиковал уровень нынешних игроков "бело-синих" после матча Премьер-лиги с "Шахтером". По его словам, разницу в классе команд наглядно показали два последних противостояния, когда в кубковом "горняки" в большинстве провели три мяча, а столичная команда в аналогичной ситуации даже не смогла создать острых моментов.

Видео дня

Такое категоричное мнение Алиев выразил в интервью порталу UA-Football. Экс-полузащитник национальной сборной Украины назвал справедливым итоговый результат матча 8 ноября (0:0), а также добавил, что не ждет от динамовцев высоких результатов.

"Честно вам скажу, я ожидал совсем другой игры от обеих команд. Ну, видите, когда "Шахтер" был в большинстве, они забили три. А сегодня "Динамо" даже ничего не создало, когда играло в большинстве. Уровень таких футболистов… Всех болельщиков и "Шахтера", и "Динамо" поздравляю с закономерной ничьей. Сейчас "Шахтер" на голову сильнее "Динамо" – как в индивидуальных действиях, так и в командных. Это моя точка зрения. Пусть на меня болельщики "Динамо" не обижаются, но я говорю то, что вижу на самом деле", – сказал Алиев.

РЕКЛАМА

До этого легендарный футболист "Динамо" Йожеф Сабо назвал откровенно слабой командой нынешний состав "бело-синих".

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о будущем тренера Мацея Кендзерека после матча с "Шахтером".

Главные истории дня