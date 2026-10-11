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Именем Магучих назвали планету Солнечной системы. Фотофакт

Максим ИншаковМаксим Иншаков
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Именем Магучих назвали планету Солнечной системы. Фотофакт
Наша спортсменка получила признание в космосе

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих получила именную малую планету, зарегистрированную в официальном каталоге астероидов. Небесное тело носит название (57915) Mahuchikh в честь олимпийской чемпионки и рекордсменки мира.

Именем Магучих назвали планету Солнечной системы. Фотофакт

Ярослава Магучих (слева)

Астероид обнаружили 9 марта 2002 года на горе Бигелоу в американском штате Аризона в рамках проекта Catalina Sky Survey. Изначально ему присвоили предварительное обозначение 2002 EB110, а имя украинской спортсменки он получил в 2025 году после ее успешного сезона годом ранее. Сведения о названии опубликованы в официальном бюллетене Рабочей группы по номенклатуре малых тел (WGSBN).

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Именем Магучих назвали планету Солнечной системы. Фотофакт

Название астероида в честь Магучих

Астероид (57915) Mahuchikh относится к троянским астероидам Юпитера. Эти небесные тела движутся вокруг Солнца вблизи орбиты крупнейшей планеты Солнечной системы. Объект входит в группу L4, которую также называют "греками". Это означает, что он движется по орбите Юпитера, опережая планету-гиганта на 60 градусов. Он как будто "бежит" впереди.

Типичный троянский астероид выглядит следующим образом:

  • Каменная глыба неправильной формы (похожая на картофелину), так как его масса слишком мала, чтобы собственная гравитация придала ему идеально круглую форму планеты.
  • Темная угольная поверхность, часто покрытая кратерами от столкновений с другими мелкими метеоритами за миллиарды лет существования.
Именем Магучих назвали планету Солнечной системы. Фотофакт

Теоретический вид троянского астероида. Источник: Иллюстрация сгенгерирована ИИ

В описании небесного тела перечислены главные достижения Магучих на международной арене. Украинка является олимпийской чемпионкой Парижа-2024и автором мирового рекорда в прыжках в высоту – 2,10метра.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 октября в Киеве на "Площади звезд" открыли символическую звезду в честь Магучих.

Среди украинских спортсменов собственный астероид есть и у братьев Кличко. Небесное тело носит название (212723) Klitschko. Именами выдающихся украинцев также названы астероиды, связанные с Тарасом Шевченко, Лесей Украинкой, Сергеем Королевым, Борисом Патоном и Иваном Пулюем.

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